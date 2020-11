Igor Dodon ia in calcul contestarea rezultatelor scrutinului, dar o felicita ''preventiv'' si ''preliminar'' pe Maia Sandu

El a afirmat, luni, ca are informatii potrivit carora in alegerile de duminica au existat "incalcari fara precedent" a legilor electorale, referindu-se in special la votul din diaspora."Rezultatele preliminare arata ca oponenta mea, doamna Maia Sanu, este castigatoare. Este vorba de rezultatele preliminare si vreau, preliminar, sa o felicit cu acest prilej. In acelasi timp, vreau sa mentionez ca staff-ul nostru electoral a fixat mai multe incalcari, fara precedent, la acest scrutin prezidential. Este vorba de blocarea dreptului de vot pentru cetatenii Republicii Moldova care locuiesc in stanga Nistrului, este vorba de transportarea alegatorilor in tarile membre ale Uniunii Europene, este vorba de implicarea prin declaratii ale diferitilor oficiali si influentarea rezultatului votului (...) O felicit preventiv pe doamna Maia Sandu pentru acest rezultat, dar sunt obligat sa apar votul celor care au votat pentru mine, prin toate parghiile legale, CEC (n.r.- Comisia Electorala Centrala), judecata, Curtea Constitutionala", a afirmat Dodon.Actualul lider de la Chisinau a facut apel la sustinatorii sai sa nu iasa in strada pentru a contesta rezultatele alegerilor."Eu va chem si va indemn la calm, la liniste. Categoric, niciun fel de destabilizari si proteste. Eu o sa va spun daca va fi necesar sa iesim in strada. Nu ne dam la provocari, nu iesim la proteste. Mergem pe calea legala prevazuta expres de legislatia in vigoare", a adaugat Dodon.CEC a finalizat, luni dimineata, centralizarea proceselor verbale din toate cele 2.143 de sectii de votare constituite atat pe teritoriul Republicii Moldova, cat si in strainatate, iar datele cumulate indica un succes al Maiei Sandu cu 57,75% din totalul voturilor valabil exprimate.Potrivit CEC, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale s-au prezentat la urne 1.650.131 alegatori, iar dintre acestia 1.633.625 au avut voturile valabil exprimate.Maia Sandu a intrunit 943.486 (57,75%) din totalul celor 1.633.625 voturi valabile exprimate, in timp ce contracandidatul sau, Igor Dodon a inregistrat 690.139 voturi (42,25%).Citeste si: Maia Sandu il invinge pe Dodon la o diferenta de peste 253.000 de voturi