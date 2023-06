Se lansează filmul Nasty: o singură mare jucătoare a refuzat să apară în documentarul despre viața lui Ilie Năstase

În regia lui Tudor Giurgiu, filmul documentar Nasty, despre viața lui Ilie Năstase, va fi prezentat într-un cadru restrâns la festivalul TIFF. Filmul urmează să fie lansat oficial în toamnă.

Producătorul documentarului este Cosmin Hodor (45 de ani), manager de comunicare în compania lui Ion Țiriac.

Acesta a dezvăluit într-un interviu pentru Urban că filmul documentar a costat aproximativ 700.000 de euro.

Sunt interviuri cu mari personalități din lumea tenisului care evocă figura lui Iulie Năstase.

"De la Billie Jean King, John McEnroe; Bjorn Borg la Nadal, Djokovic și bineînteles Ion Țiriac, toți au avut ceva de spus. Nadal a spus, printre altele, că – dacă jucătorii de tenis vând astăzi bilete – vând și datorita lui Ilie, pentru ca a fost primul showmen in tenis".

Singura personalitate care a refuzat să apară? "Navratilova. Nu știu din ce cauză, dar contează mai puțin. In rest chiar am ajuns la oricine ne-am propus".

"Imaginile din arhiva lui Ilie m-au surprins. Arhiva este foarte puternică și puteam să facem un film numai din imaginile de acolo, să legăm o poveste fără să vorbească nimeni. Sunt atât de puternice ca nici Ilie nu ar fi fost nevoit să vorbească. Am descoperit o altă eră a sportului, nu a tenisului, a sportului; o era boemă, în care sportivii erau prieteni între ei, mergeau împreună la turnee, stăteau împreună în cameră, erau adversari și seara tot împreună mâncau.

Ads

Am văzut chiar un moment în care, într-un meci pe terenul central de la Roland Garros, Ilie se duce la frigider, desface o sticlă de Pepsi, bea și lasă sticla acolo. Oponentul cu care juca el vine, bea și el din aceeași sticlă și după aceea continua să joace. Astăzi nu exista ca un jucător sa bea din aceeași sticla cu adversarul lui", a mai spus Hodor.

Drepturile de imagine au fost foarte scumpe

"Eu am făcut un buget cu Tudor. Ne-am gândit la niște sute de mii pentru drepturi si atunci ni s-a părut buget mare, dar credeam ca putem sa îl acoperim. Intre timp, avansând negocierile cu toate turneele de Grand Slam, cu Federația Internaționala de Tenis sau alte companii mari care dețin drepturile TV, am ajuns la niște sume uriașe, bugetul a devenit aproape de patru ori mai mult decât ne-am imaginat. Nu se putea un astfel de documentar fără imaginile de arhiva cu Ilie de la Wimbledon, Roland Garros si US Open sau International Tennis Hall of Fame. Si nu contează pentru cine soliciți imaginile, completezi o grila standard si ai costul pe minut. Marja de negociere este foarte mică cu ei. E si asta un business in sine", a completat Cosmin Hodor.

Ads