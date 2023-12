Premierul, după tragedia de la Ferma Dacilor: „Nu pot să înţeleg, să nu ai detector de fum într-o pensiune?”. Nici Parlamentul nu are aviz ISU

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi seară, 28 decemrbie, că trebuie aşteptate rezultatele anchetelor demarate după tragedia de la Ferma Dacilor şi toţi cei vinovaţi vor plăti.

Premierul a precizat că mii de instituţii din România, chiar Palatul Parlamentului, nu au aviz ISU, dar pensiunea era elementar să aibă detectoare de fum.

”A fost o catastrofă şi condoleanţe familiilor, au murit şi copii şi tineri. Toată lumea s-a dus să petreacă Crăciunul. (...) Astept raportul comisiei de anchetă şi mai mult ca sigur că vicepremierul şi domnul Arafat o să vină şi cu propunerile de modificări legislative. Ce nu pot să înţeleg, să nu ai nici detector de fum într-o pensiune?”, a declarat, joi seară, Marcel Ciolacu, la România TV.

Premierul s-a referit şi la faptul că fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Toader Bogdan, a reuşit în instanţă să câştige demolarea acestei pensiuni.

”Pe urmâ dânsul nu a mai fost preşedinte al Consiliului Judeţean. Va trebui să ştim cu toţii ce s-a întâmplat că nu s-a ajuns la demolare. Cum a rămas să funcţioneze?”, a mai declarat premierul.

Întrebat despre avizul ISU pe care nu-l deţinea această pensiune, premierul a explicat că sunt mii de instituţii în România, publice, nu private, care nu au acest aviz.

”Vreţi să vă dau cea mai celebră instituţie? Palatul Parlamentului nu are aviz ISU. Biserici, şcoli. Trebuie intervenit. Sunt unele construite de pe timpul comunismului şi trebuie adaptate pentru acest aviz şi sunt altele construite după Revoluţie, cum este această pensiune. Cum a putut fi construită? Am auzit că nu are autorizaţie...”, a mai declarat premierul.

”Sunt supoziţii că în fiecare cameră s-a băgat un reşou şi nu a dus instalaţia electrică. Acest lucru nu pot să îl prevezi, dar, în schimb, să nu ai detectoare de fum... e un lucru elementar. Să vedem ancheta şi cine este vinovat. Am văzut demisii în acest moment. Vom vedea cu certitudine că toată lumea va plăti”, a adăugat premierul.

Acesta crede că este nevoie de o modificare legislativă: ”Sunt mii de oameni care au mers acolo. Trebuie o modificare, exact cum s-a întâmplat după incidentul de la Crevedia, să faci o distincţie ce înseamnă să autorizezi un magazin, ce înseamnă să autorizezi o staţie GPL. Erau toate la un loc”.

”S-a râs de mine când am zis că ne trebuie o Românie ordonată (...) Sunt mii de insitituţii care nu au acest aviz. Domnul Arafat trebuie să vină cu o propunere legislativă şi să începem inventarierea exactă”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

