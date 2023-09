Atenție la noua înșelătorie prin care poți rămâne fără bani. BNR: ”Presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelaţi”

Banca Naţională a României (BNR) atrage atenţia asupra unui atac de tip spoofing, prin utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon şi a numelui BNR.

”Banca Naţională a României a primit o serie de sesizări care semnalau utilizarea numerelor de contact telefonice indicate pe pagina website a BNR (021 313 04 10 sau 021 315 27 50) de către persoane care pretindeau că vorbesc din partea BNR, în legătură cu presupuse împrumuturi online făcute pe numele celor apelaţi. Se solicitau date personale, sub diverse pretexte (confirmarea unor cereri de împrumut, ştergerea împrumutului din sistem, date de card etc., în funcţie de răspunsurile date de cel contactat)”, arată BNR.

Totodată, BNR a sesizat poliţia în legătură cu utilizarea frauduloasă a numerelor de telefon şi a numelui BNR.

”Atragem atenţia că aceste apeluri nu au fost iniţiate din reţeaua telefonică a BNR şi reiterăm faptul că Banca Naţională a României, în calitatea sa de bancă centrală a ţării, îndeplineşte atribuţii reglementate expres de Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, şi nu este abilitată să ofere populaţiei produse sau servicii de creditare”, menţionează BNR.

Reprezentanţii BNR spun că este important să nu se dea curs solicitărilor de acest tip, venite din partea unor persoane care pretind că sunt salariaţi sau reprezentanţi ai BNR şi care invocă pretinse împrumuturi solicitate/aprobate/acordate de BNR, şi solicită date sau documente cu caracter personal sau transferuri de bani în diferite scopuri.