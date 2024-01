O firmă de curierat din Marea Britanie a dezactivat funcţia de inteligenţă artificială din sistemele sale de chat online, după ce un utilizator frustrat a determinat sistemul să compună o poezie despre cât de prost este serviciul pentru clienţi al companiei.

"A fost odată un chatbot numit DPD / Inutil în ajutor a oferi", a scris robotul după ce Ashley Beauchamp a renunţat să mai încerce să-l convingă să-i dea un număr de telefon pentru serviciul cu clienţii şi i-a cerut în schimb să scrie un poem despre serviciile proaste de chatbot.

"DPD a fost o pierdere de timp / Cel mai mare coşmar al unui client", a continuat chatbotul înainte de a concepe următorul final: "Într-o zi, DPD a fost în sfârşit închis şi nimeni n-a mai fost trist. / În sfârşit puteau primi ajutorul ştiut / De la o persoană reală, care ştia ce e de făcut".

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn