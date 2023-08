Azi incepe conventia republicanilor - Trump devine oficial candidat la Casa Alba

Alegerile prezidentiale din Statele Unite vor intra din aceasta saptamana in linie dreapta, odata cu anuntarea oficiala a candidatului unuia dintre cele doua partide, cel republican.

Conventia nationala a partidului va avea loc in perioada 18-21 iulie la Cleveland, urmand a incheia un proces electoral complicat inceput in luna februarie. Conventia democratilor va avea loc saptamana viitoare.

Astfel, dupa aproape un an de dezbateri si cinci luni de alegeri primare intre 17 candidati, republicanii incep luni conventia, in cadrul careia Donald Trump si Mike Pence vor fi anuntati oficial drept candidati pentru functiile de presedinte si vicepresedinte, scrie Fortune, care trece succint in revista toate informatiile esentiale despre evenimentul din statul american Ohio.

Trump a ramas unic candidat inca de acum doua luni, cand Ted Cruz si John Kasich au fost ultimii care s-au retras din cursa.

Concret, un candidat republican are nevoie de votul a 1.237 de delegati dintre cei 2.472, adica o majoritate simpla.

Dincolo de asta, conventiile politice nationale sunt intalniri grandioase al caror scop este, teoretic, de a selecta oficial nominalizarile pentru functiile de presedinte si vicepresedinte si de a stabili platforma politica pentru cele mai putin de 4 luni de campanie ramase, scrie si Vox.

In practica, insa, identitatile celor nominalizati pentru cele doua functii sunt decise cu mult timp inainte de catre delegatii alesi ca urmare a alegerilor primare, iar candidatul la presedintie isi alege partenerul de cursa si il anunta cu putin timp inainte de conventie.

Asadar, suspans mai ramane doar in ceea ce priveste platformele politice ale partidului, insa chiar si aici marea parte a muncii este facuta in avans, de diferite comisii de selectie. Astfel, se poate considera ca, intr-un fel, la aceste conventii, alegerea candidatilor pentru functiile de presedinte si vicepresedinte nu este nimic mai mult decat un pretext pentru luari de cuvant.

Prin urmare, conventiile moderne, din ultimii ani, par sa nu conteze asa de mult, insa in practica ele de fapt conteaza, mai ales ca evenimentul este televizat la ora de maxima audienta, astfel ca multi politicieni americani importanti vin sa vorbeasca la acest eveniment.

De asemenea, vor fi prezenti pe scena lideri de grupuri de lobby. Astfel, presa va acorda si mai multa atentie conventiei, care devine un mediu propice pentru interviuri.

Cine va lua cuvantul in cele 4 seri

Fiecare seara a conventiei republicanilor va fi marcata de cate un discurs ce va fi cel mai urmarit punct al zilei respective. Asa cum era de asteptat, Donald Trump va incheia evenimentul.

Luni, insa, cea care va vorbi va fi sotia sa, Melania Trump. In mod traditional, in aceasta seara cel mai important discurs este al sotiei (sau sotului) candidatului. Melania Trump este o posibila viitoare prima doamna a Americii mai putin traditionala - fost model de origine slovaca. Tot luni va lua cuvantul si fostul primar din New York Rudolph Giuliani.

Marti, cel mai proeminent personaj care va lua cuvantul va fi probabil guvernatorul de Wisconsin Scott Walker, fost adversar al lui Trump in alegerile primare. De asemenea, in aceasta zi vor vorbi si doi dintre copiii lui Trump, Tiffany si Donald Jr.

Miercuri va lua cuvantul guvernatorul statului Indiana, Mike Pence, moment ce va reprezenta discursul de acceptare a nominalizarii republicane la functia de vicepresedinte. Altii care vor vorbi sunt fostul presedinte al Camerei Reprezentantilor Newt Gingrich, senatorul de Texas si fost candidat republican Ted Cruz si un alt fiu al lui Donald Trump, Eric.

Joi, pe langa Donald Trump, va mai lua cuvantul si un alt copil al sau, Ivanka.

Cel putin la fel de lunga este si lista republicanilor care nu vor fi prezenti in Cleveland, iar pe ea se regasesc fostii presedinti George H.W. Bush si George W. Bush, fostii candidati republicani John McCain si Mitt Romney, precum si altii care au intrat in cursa republicana pentru nominalizare - Jeb Bush, John Kasich si Rand Paul.

Una peste alta, insa, conventiile sunt destul de plictisitoare. Si desi fiecare discurs poate fi interesant in sine, marea majoritate a vorbitorilor pur si simplu recita impreuna, mereu, aceleasi lucruri, pe tonuri diferite insa.

Atentie sporita masurilor de securitate

Campania lui Trump este marcata de controverse, mai ales din cauza comentariilor sale referitoare la musulmani si mexicani si popularitatii sale in randul nationalistilor albi, iar lucrurile par sa fi ajuns intr-un punct critic.

Grupari de ambele parti, inclusiv New Black Panthers si Oathkeepers, au promis ca vor veni inarmate la acest eveniment. Oricine poate sa poarte arme fara a fi deranjat de politie in Ohio.

Chiar si asa, insa, Secret Service a anuntat ca nu va permite arme in zona in care va fi organizata conventia, avand autoritatea de a interzice acest lucru. Departamentul de Politie din Cleveland a primit fonduri de 50 de milioane de dolari pentru a sustine operatiunile politiei locale in timpul evenimentului. In zona au fost interzise pana si pistoalele cu apa si mingile de tenis.

Ce se intampla dupa conventie

Votul pentru presedintele Statelor Unite este indirect, fiind guvernat de o serie de legi federale si statale. Votul indirect presupune ca cetatenii nu voteaza pentru presedinte, ci pentru un colegiu de electori care, la randul lor, vor vota pentru presedinte si pentru vicepresedinte.

Procentul de alegatori care se prezinta la vot este mai scazut decat in multe alte democratii. Pentru a putea sa-si exprime optiunea prin vot, cetateanul american, pe langa faptul ca trebuie sa aiba 18 ani impliniti, trebuie sa se inregistreze pentru a fi considerat eligibil, iar acest proces difera de la un stat la altul.

Iata tot ce trebuie sa stii despre alegerile din SUA.