Accident cumplit in Califonia. Sapte copii si doi soferi au murit intr-o coliziune frontala violenta

Politistii au fost trimisi la un accident raportat pe autostrada 33, in jurul orei 20:00 pe 1 ianuarie, si au gasit un vehicul Ford - care transporta toti copiii - "complet cuprins de flacari", a declarat ofiterul Rory Marks, un purtator de cuvant al CHP.Marks a spus ca toate victimele au fost declarate decedate la fata locului. Niciuna nu a fost identificata public.O investigatie preliminara si o reconstructie bazate pe dovezi fizice la fata locului au indicat ca un vehicul Dodge din 2013 condus de un tanar de 28 de ani dinspre Avenal s-a ciocnit de Fordul din 2007 condus de o femeie."Cand focul a fost stins, s-a descoperit ca in Ford erau 8 ocupanti". Masina avea doar sase centuri de siguranta, conform raportului de accident al CHP.Cauza accidentului este inca in curs de investigare, a spus Marks. Raportul a mentionat ca viteza celor doua vehicule a fost nedeterminata si ca vremea era "senina si uscata" la momentul coliziunii.