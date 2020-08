Argentina si Mexic vor produce si distribui pentru tarile Americii Latine vaccinul anti-COVID dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford

"Laboratorul AstraZeneca a semnat un acord cu Fundatia Slim pentru a produce intre 150 si 200 milioane de vaccinuri destinate intregii Americi Latine, cu exceptia Braziliei, ce vor fi disponibile pentru primul semestru din 2021 si vor fi repartizate in mod echitabil intre tari, la cererea guvernelor", a declarat Fernandez miercuri, intr-o conferinta de presa."Productia latino-americana va fi asigurata de Argentina si Mexic, iar acest lucru va permite un acces rapid si eficace pentru toate tarile din regiune', a afirmat el.Anuntul a fost facut in urma unei intalniri intre presedintele Fernandez si reprezentantii la Buenos Aires ai AstraZeneca si ai societatii de biotehnologie mAbxience."In Argentina, AstraZeneca a ales laboratorul Masayans, care va produce reactivul vaccinului (...) Mexicul va fi responsabil cu ambalarea vaccinului si finalizarea procesului de productie", a explicat Fernandez.Ideea este ca vaccinul sa fie furnizat Argentinei si altor tari latino-americane incepand din primul semestru al anului viitor, pe baza rezultatelor studiilor din faza a III-a si a aprobarilor reglementare, transmite AFP, citata de AGERPRES.Potrivit lui Fernandez,Intr-un comunicat, biroul din Mexic al AstraZeneca a dat asigurari ca producerea vaccinului se va face "fara beneficiu economic" pentru companie.Magnatul mexican al telecomunicatiilor Carlos Slim are afaceri in 17 tari din America Latina. Potrivit clasamentului Forbes pe anul 2020, Slim detine a 12-a avere din lume, estimata la 52,4 miliarde de dolari.Mexicul se afla pe locul al treilea - dupa SUA si Brazilia - in ce priveste decesele provocate de noul coronavirus, 53.929, din 492.522 de cazuri de contaminare.La randul sau, Argentina a raportat miercuri seara un bilant total de 268.561 cazuri de infectare, dintre care 5.213 de decese.Regiunea Americii Latine si Caraibelor este cel mai afectata de pandemie, atat in ce priveste numarul infectarilor (5.720.309, miercuri, la 11.00 GMT, conform bilantului stabilit de AFP din surse oficiale), cat si cel al deceselor (225.596), cifre ce reflecta insa doar partial situatia reala, in conditiile unor capacitati limitate de depistare.