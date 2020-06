Inca o companie chineza a obtinut aprobarea sa inceapa testele pe oameni pentru un vaccin impotriva coronavirusului

Ziare.

com

Potentialul vaccin, creat in colaborare cu compania Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical si cu Institutul de Microbiologie al Academiei Chineze de Stiinte, a primit certificatul necesar din partea Administratiei Nationale pentru Produse Medicale pentru a intra in faza de teste clinice.In prezent, companiile chineze testeaza nu mai putin de sase vaccinuri experimentale pe oameni, iar alte peste zece vaccinuri sunt in diferite stadii de teste clinice in intreaga lume.Deocamdata, insa, niciun vaccin nu a trecut prin faza a treia a studiilor clinice, cand este testat pe un numar mare de oameni, inainte de a putea fi scos pe piata.