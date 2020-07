Pentagonul denunta exercitiile militare chineze in Marea Chinei de Sud

"Departamentul Apararii este preocupat de decizia Chinei de a desfasura exercitii militare in jurul arhipelagului Paracel, in Marea Chinei de Sud, intre 1 si 5 iulie", a indicat Pentagonul intr-un comunicat.Aceste activitati "vor destabiliza si mai mult situatia" din zona respectiva, revendicata de China , dar si de Vietnam si Taiwan, a adaugat ministerul."In plus, aceste exercitii incalca angajamentele asumate de China in Declaratia privind conduita partilor in Marea Chinei de Sud, adoptata in 2002", a reamintit Washingtonul.Acest document semnat de tarile membre ale ASEAN (Asociati Natiunilor din Asia de Sud-Est) prevede ca toate partile "vor evita orice activitati susceptibile sa complice ori sa agraveze diferendele si sa ameninte pacea si securitatea", a scris Pentagonul.Este vorba despre "ultima dintr-o lunga serie de actiuni ale Chinei pentru a afirma revendicari maritime ilegale si a dezavantaja vecinii sai asiatici in Marea Chinei de Sud", potrivit comunicatului.Washingtonul afirma, din contra, ca doreste o "regiune indo-pacifica libera si deschisa, unde toate tarile, mici si mari, sunt in siguranta si suverane, libere de orice constrangere si isi pot dezvolta economia conform regulilor si normelor internationale".Pentagonul, care a lansat un apel "tuturor partilor sa dea dovada de retinere", a avertizat ca "va continua sa supravegheze" activitatile militare in regiune.Arhipelagul Paracel, situat in largul coastelor Chinei si Vietnamului, este revendicat de aceste doua tari, dar si de Taiwan. De peste 40 de ani, el se afla sub controlul Beijingului, care l-a militarizat mai ales instaland rachete.US Navy patruleaza frecvent in apropierea acestui arhipelag si a Insulelor Spratly, mai la sud, pentru a afirma libertatea de navigatie in apele internationale, spre marea iritare a Chinei care protesteaza constant.