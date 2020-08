Coreea de Nord reactioneaza la zvonurile privind starea de sanatate a lui Kim Jong Un si publica imagini menite sa arate lumii ca liderul de la Phenian este sanatos-tun

Serviciile de informatii sud-coreene au afirmat ca liderul nord-coreean a delegat o parte din puteri surorii sale Kim Yo Jong din cauza "stresului".Un fost consilier al defunctului presedinte sud-coreean Kim Dae-jung a afirmat pe Facebook ca este de parere chiar ca liderul de la Phenian este in coma, fara a prezenta totusi vreo dovada.Insa Kim a prezidat marti o reuniune a celei mai inalte comisii a Partidului Muncitorilor, partidul unic aflat la putere, relateaza agentia oficiala KCNA. La intalnire s-ar fi discutat despre reactia guvernului la epidemia de coronavirus. Coreea de Nord , care si-a inchis extrem de repede frontiera cand epidemia de COVID-19 a aparut in China vecina, nu a confirmat nici un singur caz de contaminare pe teritoriul sau. O epidemie de mare amploare ar fi dezastruoasa in aceasta tara in care infrastructura de sanatate este cunoscuta ca fiind insuficienta.Cotidianul Rodong Sinmun a difuzat la randul sau imagini de la reuniune, in care se vede cum Kim, imbracat in alb, se adreseaza anturajului sau. Intr-o fotografie el pare sa fumeze o tigara.Kim a evidentiat "unele lacune" in eforturile de prevenire si a cerut masuri mai puternice pentru a remedia "carentele", conform KCNA.Luna trecuta, Phenianul a dispus izolarea orasului Kaesong, din apropiere de frontiera cu Coreea de Sud, afirmand ca a fost arestat un transfug care tocmai se intorsese ilegal din Coreea de Sud si pe care il suspecta ca era infectat cu coronavirus.Restrictiile au fost ridicate in urma cu cateva saptamani, iar acest caz de coronavirus nu a fost niciodata confirmat.Reuniunea a abordat de asemenea si masurile ce trebuie luate pentru a proteja populatia si recoltele inaintea venirii in aceasta saptamana a taifunului Bavi in Coreea de Nord.Mai multi experti relativizeaza credibilitatea zvonurilor recurente privind starea de sanatate a lui Kim Jong Un. Iar serviciile de informatii sud-coreene sunt departe de a avea mereu dreptate in privinta situatiei reale din Coreea de Nord, precizeaza AFP.Inca din primavara au aparut intrebari, cand Kim nu mai fusese vazut timp de trei saptamani si cand media oficiale nu au difuzat nicio fotografie cu el in timpul manifestarilor din aprilie pentru aniversarea nasterii bunicului sau, Kim Ir-sen, cel mai important eveniment din calendarul politic nord-coreean.