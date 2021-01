SUA aplica noi sanctiuni Iranului, in ultimele zile ale mandatului prezidential al lui Donald Trump: doua persoane incluse pe lista neagra

Mandatul republicanului Trump la Casa Alba se incheie in 20 ianuarie, iar succesorul sau, democratul Joe Biden , ar putea modifica in curand politica Washingtonului fata de Iran.Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a declarat ca Statele Unite au inclus pe lista neagra inca sapte entitati si doua persoane in legatura cu companiile de shipping iraniene, precum si cu unele entitati legate de proliferarea armamentului conventional.