Japonia: Reactorul 3 emite iar fum negru, muncitorii sunt evacuati

Alerta nucleara in Japonia continua, dupa ce operatorul centralei nucleare Fukushima Daiichi, Tepco, a anuntat ca reactorul 3 emite din nou un fum negru, din motive necunoscute inca, si ca muncitorii au fost evacuati. Alti doi muncitori au fost raniti pe cand lucrau la restabilirea legaturii electrice.

Intr-o evolutie paralela, Kyodo informeaza ca nivelul de iod radioactiv descoperit in apa de la robinet din Tokio depaseste nivelele admise pentru bebelusi.

Guvernul japonez le-a cerut locuitorilor din Fukuhima sa nu consume legume cu frunze crescute in prefectura, din cauza pericolului de radiatii. Printre cele 11 tipuri de legume cu frunze in care s-au gasit nivele periculoase de radiatii in prefectura Fukushima se numara spanacul, varza, broccoli si conopida, a precizat guvernul.

Premierul Naoto Kan i-a cerut si guvernatorului din prefectura invecinata, Ibaraki, sa suspende livrarile de lapte crud si patrunjel produs in prefectura sa.

Daca o persoana mananca 100 de grame de legume cu cel mai ridicat nivel de radiatii descoperit pana acum timp de zece zile, va fi echivalent cu ingerarea a jumatate din radiatiile pe care o persoana le primeste din mediul inconjurator intr-un an, a dat asigurari premierul.

Guvernul a mai anuntat ca "nota de plata" a catastrofei naturale din 11 martie va ajunge la suma de 309 miliarde de dolari.

