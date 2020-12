Anul viitor se prefigureaza a fi o catastrofa umanitara din cauza pandemiei de coronavirus. ONU: "2021 va fi literalmente catastrofal"

Seful Programului Mondial pentru Alimente (WFP), David Beasley, si seful Organizatiei Mundiale a Sanatatii (PMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, au vorbit in timpul unei intalniri speciale pe tema Covid-19, care a aparut in China anul trecut si a infectat 65 de milioane de oameni la nivel mondial.Pandemia, masurile luate de tari pentru a incerca sa opreasca raspandirea ei si impactul economic au alimentat o crestere cu 40% a numarului de persoane care au nevoie de ajutor umanitar, au anuntat Natiunile Unite la inceputul acestei saptamani. Organizatia a facut apel pentru 35 de miliarde de dolari pentru finantarea ajutoarelor necesare."2021 va fi literalmente catastrofal pe baza a ceea ce vedem in aceasta etapa a jocului", a spus Beasley, adaugand ca pentru o duzina de tari, foamea "bate la usa". El a spus ca 2021 va fi probabil "cel mai grav an de criza umanitara de la infiintarea Natiunilor Unite", in urma cu 75 de ani, iar organizatia "nu vom putea finanta totul ... asa ca trebuie sa acordam prioritate, asa cum spun, aisbergurilor din fata Titanicului ".Secretarul general al ONU , Antonio Guterres, si inaltii oficiali ai organizatiei au solicitat, de asemenea, ca vaccinurile pentru COVID-19 sa fie puse la dispozitia tuturor si ca tarile bogate sa ajute tarile in curs de dezvoltare sa combata epidemia si sa se refaca.Tedros a cerut o injectie imediata de 4,3 miliarde de dolari intr-un program mondial de distribuire a vaccinurilor."Pur si simplu nu putem accepta o lume in care saracii si marginalizatii sunt calcati in picioare de cei bogati si puternici, in socul vaccinurilor. Aceasta este o criza globala si solutiile trebuie impartite in mod echitabil ca bunuri publice globale".", a mai spus Tedros Adunarii Generale.