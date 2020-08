Rusia anunta ca va putea produce lunar, in curand, cateva sute de mii de doze de vaccinuri anti- COVID

Se afla pe locul 4 ca numar de infectari

Ministrul rus al comertului Denis Manturov a declarat ca trei companii biomedicale vor putea produce din septembrie, la scara industriala, un vaccin dezvoltat de laboratorul de cercetare in epidemiologie si microbiologie Nikolai Gamaleia."Conform primelor estimari (...) vom putea furniza din acest an cateva sute de mii de doze de vaccin pe luna, apoi pana la cateva milioane la inceputul anului viitor", a precizat el pentru agentia TASS.Rusia lucreaza de luni de zile, la fel ca multe alte tari, la mai multe proiecte de vaccinuri impotriva COVID-19. Vaccinul produs de centrul Gamaleia este dezvoltat in colaborare cu Ministerul Apararii.Un al doilea prototip de vaccin este dezvoltat de Centrul de Cercetare de Stat Vektor din Siberia, primele doze fiind asteptate in octombrie, au anuntat autoritatile.Rusia, pe locul patru in lume dupa numarul de infectari cu coronavirus, dupa Statele Unite, Brazilia si India , si-a exprimat in aprilie intentia de a se numara printre primele tari, daca nu chiar prima, care sa dezvolte un vaccin impotriva noului coronavirus.Cu toate acestea, unii cercetatori si-au exprimat ingrijorarea cu privire la rapiditatea dezvoltarii vaccinurilor rusesti, subliniind ca anumite etape ar putea fi omise pentru a accelera procesul sub presiunea autoritatilor, care au comparat aceasta cursa pentru crearea unui vaccin cu lansarea de catre URSS in 1957 a primului satelit artificial, Sputnik.Pana in prezent, Rusia nu a publicat un studiu detaliat al rezultatelor incercarilor sale pentru a stabili eficacitatea produselor pe care sustine ca le-a dezvoltat.