Actori de comedie l-au inveselit pe Printul Charles de ziua lui

Printul Charles al Marii Britanii si-a sarbatorit miercuri ziua de nastere, la ceremonii fiind prezenti actori de comedie cunoscuti precum Rowan Atkinson, Robin Williams, Eric Idle si Joan Rivers.

Gala organizata cu ocazia implinirii a 60 de ani de catre printul Charles a avut loc la Tatrul New Wimbledon din Londra, iar spectacolul va fi transmis si pe ITV1 sambata seara.

Printul s-a distrat copios privindu-i pe actori, si a fost amuzat cand Jon Culshaw l-a felicitat pentru ca "in sfarsit a implinit varsta la care poate primi subventia de iarna pentru combustibil oferita de Guvern", informeaza DailyMail.

Spectacolul a fost compus dintr-o serie de scene comice care i-au amuzat pe print si pe sotia sa, Camilla. A fost prezent si Andrew Sachs, actorul care momentan se afla in centrul unui scandal legat de o farsa telefonica facuta in cadrul unei emisiuni de la BBC.

Printul s-a amuzat si cand a fost jucata o scena in care un expert in imbatranire oferea un sfat unui telespectator numit Charles care "o ajuta pe mama lui sa conduca afacerile familiei si sa faca biscuiti in timpul liber".

S-a pus si problema daca Sarah Palin, candidata la vicepresedentia Statelor Unite, este copilul din flori a lui Ronald Reagan si a lui Posh Spice.

