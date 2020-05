Bilantul mortilor de coronavirus creste in Marea Britanie si Spania, dar numerele sunt mai mici ca pana acum

Ziare.

Bilantul total al deceselor a ajuns la 36.793 in Regatul Unit, in timp ce totalul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 259.559 de la inceputul epidemiei si pana duminica.De asemenea, in Spania au fost raportate 70 de morti din cauza coronavirusului. Pentru a opta zi, numarul este mai mic de 100.Sambata, spaniolii au anuntat 48 de decese, iar bilantul total a ajuns la 28.752.In ceea ce priveste contaminarile, in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 246, bilantul total fiind de 235.772.