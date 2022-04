Kim Jong-Il este spitalizat

Liderul nord-coreean Kim Jong-Il este, probabil, spitalizat, dar este in continuare capabil sa ia decizii, a declarat marti premierul japonez Taro Aso, citand informatii furnizate de serviciile secrete.

Japonia dispune de "informatii potrivit carora este, probabil, in spital", a declarat Aso in Parlamentul japonez. "Starea sa de sanatate nu este buna. Dar nu credem ca nu este capabil sa ia decizii", a adaugat el, citat de AFP.

Liderul nord-coreean, in varsta de 66 de ani, nu a mai fost vazut in public din 14 august. El nu a asistat, in 9 septembrie, la o parada organizata pentru a marca 60 de ani de existenta de regimului de la Phenian, ceea ce a alimentat zvonurile privind o deteriorare a starii sale de sanatate.

Autoritatile sud-coreene au anuntat ca a fost operat, dupa un atac cerebral, la mijlocul lunii august, dar ca starea sa se imbunatateste, dar Phenianul a negat categoric orice probleme de sanatate ale lui Kim.

La inceputul lunii octombrie, televiziunea nord-coreeana a difuzat fotografii cu liderul de la Phenian, insa, potrivit unui inalt responsabil american, acestea nu par sa fie recente. Este posibil sa fi fost facute inainte de atacul cerebral suferit de Kim Jong-il, afirma presa sud-coreeana.

Postul japonez de televiziune Fuji TV anuntase luni ca un chirurg francez ar fi plecat in Coreea de Nord pentru a-l ingriji pe liderul de la Phenian.