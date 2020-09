Papa Francisc: Placerea culinara si cea sexuala sunt ''pur si simplu de natura divina''

"Biserica a condamnat placerea inumana, bruta, vulgara, dar, in schimb, a acceptat intotdeauna placerea umana, sobra, morala", a declarat Suveranul Pontif, raspunzand intrebarilor ce ii erau adresate de Carlo Petrini, un scriitor si expert italian in gastronomie."Placerea vine direct de la Dumnezeu, ea nu este nici catolica, nici crestina, sau altceva, este pur si simplu divina", a subliniat papa Francisc. "Placerea de a manca ne foloseste pentru a ne pastra sanatatea mancand, la fel cum placerea sexuala este facuta pentru a face iubirea sa fie mai frumoasa si pentru a garanta perpetuarea speciei", a precizat Suveranul Pontif.Papa se opune categoric "unei moralitati bigote" ce refuza notiunea de placere, care a existat in istoria Bisericii Catolice si care constituie "o interpretare gresita a mesajului crestin". Acea viziune "a facut uriase pagube, care se resimt puternic inca si in ziua de azi in anumite cazuri", a deplans papa."Din contra, placerea de a manca, la fel ca placerea sexuala, vin de la Dumnezeu", a insistat liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lumea intreaga.In noua carte, papa Francisc aminteste in trecere admiratia lui neconditionata pentru filmul "Festinul Babettei", a carui actiune se desfasoara intr-o comunitate protestanta daneza ultra-puritana din secolul al XIX-lea, invitata sa participe la un somptuos banchet pregatit de o bucatareasa franceza care a castigat la loterie. "Pentru mine, este un imn adus milostivirii crestine si iubirii", a marturisit Suveranul Pontif.Noul volum ce contine trei interviuri, se intituleaza "Terra Futura, Conversatii cu papa Francisc despre ecologia integrala" si a fost redactat de fondatorul "slow food" - concept creat in anii 1980 pentru a se opune alimentatiei de tip "fast food".Cartea este centrata pe viziunea extrem de sociala a papei Francisc asupra ecologiei, evidentiata si in enciclica sa "Laudato Si", publicata in 2015.