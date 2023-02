Vulcanul Merapi a erupt din nou: Coloane de fum de 4.000 de metri

Vulcanul Merapi, de pe insula indoneziana Java, a erupt din nou joi dimineata. Potrivit autoritatilor, coloanele de fum negru au ajuns pana la o inaltime de 4.000 de metri, iar lava fierbinte a ajuns la poalele muntelui.

Deocamdata nu exista un raport al victimelor si pagubelor produse de cea mai violenta eruptive a vulcanului, informeaza Earth Times.

Potrivit autoritatilor locale, eruptia este mai puternica decat cea initiala, din 26 octombrie, cand si-au pierdut viata 42 de persone.

Nu a fost emisa nici o interdictie de calatorie catre sau spre Yogyakarta, localitate situata in apropiere, a transmis un purtator de cuvant al Ministerului Transportului. Pe de alta parte, autoritatile au cerut companiilor aeriene sa evite o serie de rute pe deasupra insulei Java.

Vulcanul a eliberat, miercuri, cenusa si lava fierbinte. Autoritatile au extins la 15 kilometri, in loc de zece kilometri pana in prezent, raza unde au fost emise ordine de evacuare, in jurul vulcanului situat la altitudinea de 2.914 metri.

Aproximativ 70.000 de persoane au fost deja gazduite in centre temporare deschise intr-un oras din apropiere.

Indonezia are cea mai mare densitate de vulcani din lume, aproximativ 500 intr-un arhipelag cu lungimea de 5.000 de kilometri. Aproape 130 dintre ei sunt activi, iar 68 sunt considerati periculosi.

