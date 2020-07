Accident grav in sud-vestul Chinei. Cel putin 21 de morti, dupa ce un autobuz scolar a plonjat intr-un lac

Accidentul s-a produs in jurul orei locale 12.00 (04.00 GMT), in orasul Anshun, a comunicat Biroul pentru situatii de urgenta din Guizhou, o provincie saraca din sud-vestul Chinei.In autobuz se aflau elevi de liceu care dadeau bacalaureatul, ale carui probe au inceput marti dimineata, a transmis televiziunea publica CCTV, citand martori oculari.Postul TV a postat pe site-ul sau imagini surprinse de camere de supraveghere care arata cum vehiculul deviaza de la traseu, loveste o bariera de securitate de pe marginea soselei si plonjeaza in lac.'Potrivit celui mai recent bilant stabilit la ora 17.30, 36 de persoane au fost scoase din apa. Printre ele se afla 21 de morti si 15 raniti. Ranitii au fost transportati la spital pentru a primi ingrijiri', au informat autoritatile locale.La locul accidentului au fost mobilizate 19 camioane de pompieri, 21 de barci pneumatice si 97 de salvatori, conform Ministerului pentru Situatii de Urgenta.Autoritatile nu au confirmat daca la bord se aflau liceeni.Nu se stie deocamdata daca accidentul a fost provocat de conditiile meteo.Guizhou este una din provinciile care au fost lovite de ploi torentiale in ultimele saptamani, mii de oameni fiind evacuati din cauza inundatiilor.