Alerta terorista la Lyon. Un preot ortodox a fost impuscat si este in stare critica

Atacul a avut loc sambata, la ora locala 16.00 (17.00, ora Romaniei), in timp ce preotul inchidea Biserica Ortodoxa greaca "Bunavestirea", in arondismentul VII al orasului.Preotul "a fost agresat de catre un singur barbat, care a tras in el in doua randuri", declara sursa citata.Politia a instituit in zona un perimetru de securitate si il cauta pe fugar.Preotul are cetatenie greaca, a declarat, sub protectia anonimatulu,i o sursa pentru AFP.Preotul a primit ingrijiri la fata locului, a declarat o sursa din cadrul poliiei pentru Reuters.Acest nou incident vine dupa atacul terorist comis joi in biserica din Nisa au murit trei oameni. Toti au fost injunghiati in zona gatului. Paraclisierul avea 55 de ani, iar cele doua enoriase 44, respectiv 60 de ani. Prima dintre acestea a murit din cauza multiplelor rani, intr-un restaurant din apropiere, la scurt timp dupa ce a fugit din biserica printr-o usa laterala, au precizat anchetatorii.Guvernul a avertizat ca ar putea avea loc noi atacuri teroriste.Mii de militari au fost desfasurati in cadrul Operatiunii Sentinelle pentru a apara lacasuri de cult si scoli in urma acestor atacuri.Stire in curs de actualizare.