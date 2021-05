Primele arestari in cazul jafului de 22 de milioane de dolari din Elvetia. Politia a facut reconstituirea modului in care actionau talharii

Dupa mai multe luni de investigatii, politistii francezi, in colaborare cu cei din Elvetia, au retinut cinci barbati de nationalitate franceza. Potrivit unui comunicat din partea autoritatilor, investigatiile continua atat in Franta cat si Elvetia.Suspectii, cu varste intre 31 si 42 de ani, sunt acuzati ca au participat intr-un jaf spectaculos care a avut loc in Daillens, pe 2 decembrie 2019, arata Swissinfo . Conform unei reconstituiri, la ora 19.40 camioneta a fost oprita de doua autovehicule iar curierii au fost fortati sa paraseasca obiectele pe care le livrau, fiind amenintati cu arma. Talharii au folosit apoi explozibili pentru a deschide usile camionetei si au pus mana pe bunuri. Mai apoi au dat foc la cele trei autovehicule si au fugit de la fata locului. Nimeni nu a fost ranit in cadrul atacului.Atacul a facut parte dintr-o serie de jafuri desfasurate pe timpul noptii asupra acestor gen de camionete in Elvetia. In total au fost 11 astfel de atacuri, care au inceput inca din 2006.