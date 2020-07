AUDIO: Acustica divina a Bazilicii Hagia Sophia. Cum suna cantarile bizantine daca ar fi fost ascultate in fosta bazilica devenita moschee

Sunetul Bazilicii Sfanta Sofia a fost uitat odata cu cucerirea Constantinopolului de catre Imperiul Otoman pana in zilele noastre, cand tehnologia actuala ne permite sa capturam sunetul specific al unei locatii si sa-l recream oriunde.Procesul tehnologic, numit "convolution reverb" ne permite acum sa recream muzica secolelor trecute asa cum suna ea, asa cum a fost compusa pentru a fi auzita atunci."Acum imagineaza-ti ca este inceputul secolului XIII. Te afli in Hagia Sophia. Coloane de marmura se ridica in jurul tau. O lumina difuza trece prin ferestrele domului masiv de deasupra. Si asa suna o cantare bizantina pe care ai fi putut sa o auzi in Capella Romana" - a povestit unul dintre cei doi cercetatori de la Stanford University care au reusit sa recreeze acustica Hagiei Sophia.Jonathan Abel, profesor la Stanford ce studiaza dinamica sunetului, a capturat acustica Hagiei Sophia folosind zgomotul unui balon de aer ce se sparge in interiorul cladirii."Atunci cand un balon se sparge, transmite un impuls, un sunet ascutit ce ia caracterul spatiului in care se propaga. Deci atunci cand se sparge un balon ceea ce auzim este acustica spatiului in sine ce interactioneaza cu sunetul, transmitand informatii cu privire la geometria, marimea si materialele prezente", a spus acesta. Cinci zile a durat intreg procesul prin care inginerii au resit sa obtina acustica Hagiei Sophia.Potrivit lui David Byrne, autor al unui studiu cu privire la dinamica dintre muzica si arhitectura, catedralele medievale au fost special construite pentru cantarile hipnotice ale muzicii sacre din Evul Mediu."Intr-o catedrala gotica, acest tip de muzica este perfect. Nu schimba tonul, notele sunt lungi, nu exista aproape niciun fel de ritm, iar spatiul aproape ca adanceste muzica. O face mult mai divina", a spus acesta.Mii de turci -inclusiv presedintele turc Recep Tayyip Erdogan - s-au adunat vineri la Moscheea Ayasofya - numele turc al fostei Bazilici Sfanta Sofia din Istanbul - la prima rugaciune de vinerea dupa ce seful statului turc i-a restabilit statutul de moschee, in urma cu doua saptamani.Inaugurata in 537 de catre imparatul bizantin Iustinian cel Mare, bazilica bizantina Hagia Sophia ("intelepciunea divina") a fost transformata in moschee de otomani in secolul al XV-lea, dupa care a fost transformata in muzeu de catre fondatorul republicii turce Mustafa Kemal Ataturk in 1934, prin decret.Consiliul de Stat turc a stabilit in urma cu doua saptamani ca acest decret guvernamental este ilegal, ceea ce i-a permis lui Recep Tayyip Erdogan sa dea un nou decret prezidential prin care a restabilit statul de moschee al edificiului.