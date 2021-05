Crima oribila in Iran: un regizor a fost ucis de parinti pentru ca nu s-a casatorit. Corpul a fost dezmembrat si aruncat la gunoi

"L-am sedat duminica dimineata oferindu-i anestezice, apoi l-am injunghiat mortal. Apoi i-am dezmembrat corpul si l-am aruncat in cel mai apropiat cos de gunoi, pe strada", a povestit tatal lui Akbar Khorramdin.Ajunsi in arestul politiei, parintii regizorului au mai facut o dezvaluire socanta, sustinand ca in urma cu cativa ani si-au ucis si fiica, impreuna cu sotul acesteia.