Cuba si-a dezvoltat propriul vaccin anti-COVID, denumit Soberana. Campania de vaccinare incepe in primul semestru al anului 2021

Insula va putea "sa imunizeze populatia cubaneza impotriva coronavirusului in primul semestru din 2021", a declarat directorul Institutului de vaccinare Finlay (IFV), Vicente Verez Bencomo, citat de jurnalul oficial Granma.Doua vaccinuri candidate impotriva COVID-19 sunt in curs de elaborare la IFV, Soberana 01 si Soberana 02.Vicente Verez Bencomo a facut aceste declaratii cu ocazia unei vizite la institut a presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel.Cele doua "soberana au avansat bine in testele clinice, primul incheie faza 1, iar al doilea intra in faza 2", a precizat el.Unui grup de circa o mie de voluntari li se vor administra diferite variante de Soberana 02 in ianaurie si, dupa ce vor fi facute evaluarile, va putea incepe faza 3 cu participarea a 150.000 de persoane la Havana, a mai spus Vicente Verez Bencomo.In prezent, se poarta negocieri pentru a efectua faza 3 a vaccinului Soberana 02 si in alte tari, data fiind numarul scazut de cazuri de COVID-19 in randul populatiei cubaneze.Centrul de inginerie genetica si biotehnologie lucreaza, de asemenea, la doua vaccinuri candidate impotriva coronaviruslui, numite Mambisa si Abdala.Oamenii de stiinta cubanezi au o vasta experienta in domeniul cercetarii vaccinurilor. Programul national de vaccinare infantila prevede 11 vaccinuri, dintre care opt produse pe insula, pentru a lupta impotriva a 13 boli.Desi o resurgenta a numarului de cazuri este constatata din cauza redeschiderii frontierelor, numarul de cazuri ramane scazut in Cuba, mai ales in comparatie cu vecinii sai: duminica se ridica la 11.434 de cazuri, dintre care 143 de decese, pentru o populatie de 11,2 milioane de locuitori.