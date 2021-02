Decizia surprinzatoare a Elvetiei. A refuzat aprobarea pentru vaccinul de la Astra Zeneca si a cerut mai multe date privind eficacitatea serului

Elvetia a comandat deja 5,3 milioane de doze

Reprezentantii Swissmedic au transmis ca sunt necesare studii suplimentare pentru autorizarea vaccinului anti Covid produs de AstraZeneca, deoarece datele prezentate "sunt inca insuficiente pentru a permite obtinerea unei autorizatii". Decizia statului elvetian este una surprinzatoare, mai ales ca vaccinul produs de AstraZeneca este autorizat deja in numeroase tari, inclusiv in UE, transmite Reuters, citata de alephnews.ro "Tinand cont de datele examinate pana in prezent, comitetul consultativ al expertilor externi (HMEC, Human Medicines Expert Committee) al Swissmedic a estimat in sedinta sa extraordinara din 2 februarie 2021 ca datele disponibile in prezent nu permit inca sa se ajunga la un raport beneficii - riscuri pozitiv pentru acest vaccin", se arata in comunicatul emis de Swissmedic, citat de Reuters Elvetia a anuntat, insa, ca a comandat 5,3 milioane de doze de la AstraZeneca, dar asteapta date suplimentare privind eficienta provenite dintr-un studiu de faza III care este derulat in prezent in America de Nord si de Sud."Imediat ce rezultatele vor fi disponibile, o autorizatie pe durata limitata ar putea fi eliberata", a mai transmis Swissmedic.Compania AstraZeneca a reactionat si a transmis ca "Suntem siguri ca vaccinul nostru este eficient, bine tolerat si poate avea un impact real asupra pandemiei".Vaccinurile anti Covid ale Pfizer/BioNTech si Moderna au fost autorizate deja de Swissmedic, iar campania de vaccinare in "Tara Cantoanelor" a luat startul la inceputul lunii decembrie.