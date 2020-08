Imaginile virale prezentate a fi fost surprinse in Romania. Unde s-a intamplat, in realitate, ca un barbat gol sa fugareasca mistretul care i-a furat laptopul

Momentul a fost spre deliciul martorilor scenei care l-au aplaudat pe barbat dupa ce a reusit sa isi recupereze geanta.Fotograful care a surprins imaginile a transmis pe contul personal de Facebook ca barbatul a acceptat bucuros ca fotografiile cu el sa apara in spatiul public, scrie The Guardian "I-am aratat fotografiile barbatului, el a ras din toata inima si mi-a dat permisiunea sa le fac publice", spune Adele Landauer.Povestea a devenit virala in Romania dupa ce un utilizator Facebook a preluat fotografiile si a prezentat situatia drept o intamplare petrecuta pe malul Lacului Morii, din Bucuresti. Potrivit prezentarii din "varianta romaneasca", barbatul ar fi fost deposedat de sortul de baie, nu de laptop. Postarea a fost distribuita in Romania de peste 2.000 de persoane.