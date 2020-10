Italia inaspreste masurile sanitare. Locuitorii, obligati sa poarte masca si in exterior

Guvernul intentioneaza "sa extinda obligatia de a purta masca si in exterior", a afirmat Speranza in Camera Deputatilor, camera inferioara a parlamentului.Masura ar urma sa fie inclusa intr-un decret programat a fi adoptat miercuri, a adaugat el.Speranza a mai spus ca va exista o aplicare mai stricta a regulilor de distantare in spatiile publice, dat fiind riscul de contaminare in adunarile de persoane.Purtatul mastii este deja obligatoriu pentru activitati in exterior in unele regiuni din Italia, printre care Sicilia, Campania si Lazio. Ultimele doua sunt regiunile care includ orasele Napoli si Roma.Obligativitatea nu se aplica pentru copiii de sub sase ani, persoanele cu dizabilitati, clientii din exterior ai barurilor si restaurantelor sau persoanele care fac sport ori exercitii fizice.Autoritatile italiene intensifica masurile pentru limitarea raspandirii coronavirusului, ca raspuns la o crestere semnificativa a numarului zilnic de contaminari, care a ajuns la cel mai ridicat nivel de dupa sfarsitul lunii aprilie.Luni, au fost inregistrate 2.257 de cazuri pentru 24 de ore, comparativ cu 1.494 in urma cu o saptamana.