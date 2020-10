Kremlinul foloseste intimidarea pentru a-l descuraja pe Aleksei Navalnii sa se intoarca in Rusia, afirma un aliat al opozantului

In timp ce Aleksei Navalnii, 44 de ani, se afla la tratament in Germania, unde a fost transportat dupa ce si-a pierdut cunostinta in Siberia, in august, echipa sa a constatat ca executorii judecatoresti au inghetat conturile sale bancare si titlul de proprietate pe apartament.Kremlinul l-a acuzat pe Navalnii ca lucreaza pentru serviciile de securitate americane, ceea ce a determinat agentia federala de stiri a Rusiei sa anunte ca Navalnii ar putea fi vinovat de inalta tradare."Vedem tot felul de intimidari din partea lor: "sa-i sechestram apartamentul... sa deschidem anchete pentru tradare de stat", a declarat Leonid Volkov, membru important al echipei lui Navalnii. "Este clar ca toate acestea sunt doar facaturi, menite sa intimideze", a adaugat el.Navalnii a declarat ca se va intoarce in Rusia, iar Kremlinul a spus ca el este liber sa revina, respingand acuzatia lui Navalnii conform careia presedintele rus Vladimir Putin s-a aflat in spatele otravirii sale cu agent neurotoxic Noviciok."Pana la 20 august noi nu ne puteam imagina ca in Rusia moderna Putin poate da ordin ca Navalnii sa fie otravit cu Noviciok... Aceasta este o noua realitate, cu care va trebui sa ne obisnuim sa traim", a spus Volkov.Aleksei Navalnii se plangea de ani de zile ca-i este interzis accesul la mass-media de stat si este vizat in mod sistematic de anchete penale si investigatii fabricate menite sa-i submineze activitatile de opozitie.Navalnii ramane subiectul unei anchete penale in legatura cu "calomnierea" unui veteran din Al Doilea Razboi Mondial care a salutat reformele constitutionale promovate de Vladimir Putin. Saptamana trecuta, Evgheni Prigojin, un om de afaceri apropiat Kremlinului, a anuntat ca intentioneaza sa-l dea in judecata pe Navalnii pentru calomnie.Cu toate acestea, Leonid Volkov a declarat ca Navalnii nu are indoieli in legatura cu revenirea in Rusia. "In mod evident, ei (puterea rusa) nu vor ca el sa se intoarca. Si tocmai din acest motiv el se va intoarce", a declarat Volkov.