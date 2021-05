Loterii cu premii de milioane de dolari in SUA pentru persoanele care se vaccineaza contra COVID-19

Joi, Maryland a anuntat lansarea unei loterii cu premii de 2 milioane de dolari, deschisa rezidentilor sai adulti care se vor vaccina pe teritoriul acestui stat.Incepand de marti, zilnic va fi tras la sorti castigatorul a 40.000 de dolari, iar loteria finala, programata de ziua nationala, 4 iulie, va fi dotata cu 400.000 de dolari.'Scopul este doar de a-i face pe reticenti si pe cei care nu s-au gandit inca' sa se vaccineze, a explicat guvernatorul Larry Hogan, intr-un stat in care 67% dintre locuitorii adulti au primit deja cel putin o doza vaccin. Directorul loteriei din Maryland , Gordon Medenica, a dat asigurari ca sistemul de tragere la sorti va respecta anonimatul persoanelor vaccinate inregistrate in baza de date a serviciilor sanitare ale statului.La randul sau, statul New York a anuntat ca, intre 24 si 28 mai, in zece centre de vaccinare se vor distribui gratuit 10 milioane de bilete de loterie pentru premii intre 20 de dolari si 50 milioane de dolari.'Pentru ca rata de vaccinare incetineste, trebuie sa fim creativi pentru a administra mai multe doze', a explicat guvernatorulAndrew Cuomo intr-un comunicat. In statul New York, aproape 63% din populatie a primit cel putin o doza.Dupa un inceput lent la sfarsitul anului trecut, campania de vaccinare in masa a fost dusa in ritm accelerat de administratia presedintelui Joe Biden Insa ritmul a incetinit in ultima vreme, iar autoritatile se intrec in ingeniozitate pentru a atinge pragul, dorit de Biden, de 70% din populatie vaccinata cu cel putin o doza pana la 4 iulie.Ohio a fost primul care a avut initiativa unei loterii de un milion de dolari pentru persoanele care au primit o doza de vaccin.Operatiunea va debuta pe 26 mai si se va repeta in fiecare zi de miercuri timp de cinci saptamani, a precizat guvernatorul Mike DeWine.In paralel, o loterie destinata tinerilor sub 17 ani vaccinati va oferi o bursa completa de patru ani la una din universitatile de stat din Ohio, un premiu atragator intr-o tara unde studiile superioare costa foarte mult.Alte state incearca sa incurajeze vaccinarile oferind bere, pizza sau bilete la evenimente sportive, acestor initative adaugandu-li-se si altele private.