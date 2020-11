Peste jumatate dintre britanici considera Brexitul o greseala si acuza Guvernul Johnson ca gestioneaza prost iesirea din UE

Studiul, realizat in perioada 11-12 noiembrie, arata ca 57% dintre britanici considera Brexit -ul o greseala, acesta fiind cel mai mare grad de dezaprobare inregistrat vreodata dupa ce Marea Britanie a votat, in urma cu patru ani, sa paraseasca Uniunea Europeana, scrie businessinsider.com La intrebarea: "In retrospectiva, credeti ca Marea Britanie a avut dreptate sau a gresit sa voteze pentru a parasi Uniunea Europeana?" putin peste jumatate dintre respondenti, respectiv 51% au raspuns "gresit", comparativ cu 38% care au spus "corect", in timp ce 11% au spus "nu stiu".Dupa ce indecisii au fost exclusi, sondajul a constatat ca 57% din respondenti au spus ca este gresit, comparativ cu doar 43% care au spus ca este corecta decizia iesirii din UE.Totodata sondajul arata ca 59% dintre acestia considera ca guvernul Johnson gestioneaza "prost" iesirea Regatului Unit din UE, in timp ce 28% spun ca guvernul se descurca "bine", iar 13% "nu stiu".Sondajul vine in momentul in care Marea Britanie si UE negociaza intens ratificarea unui nou acord de liber schimb inainte ca perioada de tranzitie Brexit sa expire. Ambele parti considera ca trebuie sa ajunga la un acord saptamana viitoare pentru a avea suficient timp pentru a-l pune in aplicare inainte de sfarsitul anului.Citeste si: Boris Johnson recunoaste ca un acord post-Brexit cu UE este incert Esecul negocierii unui acord ar duce la impunerea unor taxe mari pe schimbul de marfuri dintre Marea Britanie si UE, plus controale la frontiera. Companiile britanice au avertizat ca nu vor putea fi pregatite pentru o noua relatie comerciala cu UE in doar sapte saptamani.Premierul britanic Boris Johnson a dat vina pe "timpul foarte scurt" care ar sta in calea ajungerii la un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana. "Depunem eforturi imense pentru a gasi solutii care sa respecte in totalitate suveranitatea Marii Britanii", sustine Johnson.