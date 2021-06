Politia britanica se asteapta la proteste in timpul summitului G7. Presedintele american Joe Biden, printre invitati

Pregatiti sa intervina daca protestele degenereaza

Potrivit politiei britanice, cei 1500 de agenti ai politiei locale desfasurati pentru a asigura securitatea evenimentului sunt sprijiniti de alti 5000 de ofiteri veniti inca de saptamana trecuta din alte zone ale tarii, precum si de peste 100 de caini politisti.Summitul, la care este asteptat si presedintele american Joe Biden , presupune pentru politia din Devon si Cornwall (sud-vestul Angliei) cea mai mare operatiune de securitate de pana acum.Inspectorul Nathan Johnson a subliniat ca politia urmareste sa faciliteze desfasurarea protestelor intr-un mod pasnic si va incerca sa gaseasca "echilibrul intre respectarea drepturilor omului" atat ale celor care protesteaza, cat si ale localnicilor.El a mentionat ca "geografia regiunii este problematica si vara se poate aglomera si fara proteste" si a asigurat ca ofiterii vor fi "gata sa raspunda" daca protestele pasnice se transforma in activism, protestatarii incercand de exemplu sa blocheze soselele."Va puteti face auzita vocea altfel. Puteti sta pe marginea soselei cu pancarte, puteti striga, cata vreme nu blocati o sosea sau o cale de acces si nu escaladati gardul la locul de desfasurare a unui eveniment", i-a indemnat Johnson pe manifestanti.Au fost stabilite oficial patru locuri pentru desfasurarea protestelor, dar este de asteptat ca multi protestatari sa se adune chiar in zona golfului Carbis de pe coasta Atlanticului, unde se va desfasura summitul de vineri pana duminica, la Carbis Bay Hotel.Intre grupurile care si-au anuntat participarea se afla si Extinction Rebellion (XR), ale carui actiuni au creat haos in trafic in 2019 in centrul Londrei."Cornwall va fi aglomerat, avem multimile care se bucura de vara, afacerile care se pregatesc pentru sezonul estival, presa, G7, protestatari", a adaugat Johnson.