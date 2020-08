Premierul polonez: Rusia trebuie sa renunte la planul unei interventii militare in Belarus

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko i-a cerut sa creeze o forta de politie de rezerva pentru un eventual sprijin care sa fie acordat Belarusului, dar liderul de la Kremlin a promis ca nu o va folosi decat in caz de necesitate."Guvernul polonez ii cere Rusiei sa renunte imediat la planurile privind o interventie militara in Belarus, sub falsul pretext ca 'restaureaza controlul' - un act ostil, care incalca legislatia internationala si drepturile poporului belarus, care ar trebui sa fie liber sa-si decida singur soarta", a subliniat Morawiecki.