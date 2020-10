Presedintele iranian avertizeaza ca insultarea profetului Mahomed poate incita la violenta

"Insultarea profetului nu este o isprava. Este imorala. Asta incurajeaza violenta", a declarat Rohani intr-un discurs televizat, in cadrul sedintei saptamanale a Guvernului iranian."Este o surpriza ca asta vine de la cei care se mandresc cu cultura si democratia si care, chiar daca fara intentie, incurajeaza violenta si varsarea de sange", a adaugat el.Macron a promis, in cadrul unui omagiu national adus profesorului de istorie-geografie Samuel Paty, decapitat la 16 octombrie intr-un atebtat islamist pentru ca le-a aratat elevilor sai la ore caricaturi cu profestul ale revistei Charlie Hebdo , ca Franta nu va renunta la caricaturi."Samuel Paty a fost ucis pentru ca islamistii vor sa ne ia viitorul si stiu ca, prin eroi linistiti ca el, ei nu-l vor avea niciodata", declara Macron.Aceste declaratii au declansat manifestatii in numeroase tari cu populatie majoritar musulmana si indemnuri la boicotarea produselor frantuzesti."Occidentul ar trebui sa inteleaga ca (...) insultarea profetului inseamna insultarea tuturor musulmanilor, a tuturor profetilor, a tuturor valorilor umane si calcarea in picioare a eticii", a avertizat Rohani.In opinia sa, "fiecare european are o datorie fata de profet, pentru ca el era profesorul umanitatii".Presedintele iranian a cerut totdata Occidentului "sa inceteze sa se amestece in afacerile interne ale muslmanilor", daca "vrea cu adevarat pacea, egalitatea, calmul si securitatea in societatile noastre actuale".Teheranul l-a convocat pe numarul doi la Ambasada Frantei in Iran , in semn de protest fata "insistenta Parisului de a sustine caricaturile profetului Mahomed, a anuntat marti intr-un comunicat Ministerul iranian de Externe.