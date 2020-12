Proxenetii si fetele traficate din Romania au ajuns in presa internationala. The Sun: Parintii isi vand propriile fiice minore pentru a fi violate in Marea Britanie

"Ei (n.r. - pestii) cauta femei tinere, cat mai tinere si in special, minore. I-am intrebat de ce iau fete de 14, 15, 16 ani. Ei fac asta pentru ca au clienti care platesc si mai mult pentru asta si vin mai des daca fetele sunt foarte tinere. Un proxenet mi-a spus ca a cumparat o fata in varsta de 15 ani de la tatal ei si pentru ca era minora, a platit mai mult tatalui ca sa aduca fata intr-un apartament din Austria", a dezvaluit Radu Nicolae pentru The Sun.Totul porneste de la parintii care isi vand fetele pentru cateva mii de euro."El (n.r. - proxenetul) a platit 3.000 de euro si in mod normal, ar fi trebuit sa dea 1.500 de euro pentru o minora, dar a fost foarte riscant sa calatoreasca cu fata", a mai declarat oficialul antimafia pentru britanici.Fetele vandute si obligate sa se prostitueze se afla intr-o permanenta stare de teroare."Ceea ce a fost frapant si evident, a fost faptul ca acesti barbati nu au pic de empatie pentru fiintele umane. Ei le-au tratat pe femei ca pe niste animale sau ca pe niste obiecte de pe urma carora sa faca bani si nu au observat nimic gresit in asta", a mai dezvaluit Nicolae.Nu doar femeile si adolescentele sunt traficate, ci si copiii foarte mici, tintele perfecte pentru pedofili. Autoritatile romane cunosc problemele, insa retelele continua sa existe.Potrivit The Sun, in urma "serviciilor" prestate pentru mai multi clienti, fiecare prostituata aduce "pestelui" intre 500 si 700 de lire zilnic. Astfel, o singura prostituata poate aduce venituri de peste 130.000 de lire anual.In prezent, in Marea Britanie exista aproximativ 13.000 de oameni tinuti in sclavie, mentioneaza Guvernul Marii Britanii."Avem intregi comunitati rurale cu oameni saraci, fara oportunitati, familii in care consumul ridicat de alcool si violenta domestica este un lucru normal. Daca esti crescut intr-o familie in care tatal tau te bate si chiar te violeaza, dupa care intalnesti un barbat cu o masina de lux, care-ti promite o viata de vis in afara, te tenteaza", a mai dezvaluit Radu Nicolae pentru presa britanica.Cea mai recenta captura a autoritatilor britanice a fost un grup de traficanti de etnie roma, Ilcic Dumitru, de 19 ani si Ioan Dumitru, 24 de ani, care au fost condamnati la inchisoare dupa ce au fortat o femeie sa fie sclava sexuala pentru 15 barbati, zilnic. Victima in varsta de 20 de ani credea ca va primi un loc de munca obisnuit, la o fabrica. Totul s-a dovedit a fi, de fapt, un cosmar. I-au fost luate documentele, a fost batuta si obligata sa se culce cu straini, pe banda rulanta.CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi