Puzzle literar cu 32 de milioane de combinatii posibile, rezolvat pentru a treia oara in 100 de ani

Paginile volumului "Cain's Jawbone - A Novel Problem", unul dintre cele mai complicate puzzle-uri literare, nu sunt publicate in ordine.El a fost realizat de inventatorul rebusului misterios de la The Observer, Edward Powys Mathers, cunoscut drept Torquemada. Cartea invita cititorul sa reorganizeze cele 100 de pagini si sa rezolve crima din poveste. Exista peste 32 de milioane de combinatii posibile."Paginile au fost imprimate complet aleatoriu, fapt care da oricui putina incredere", a scris Powys Mathers la acel moment. "Autorul ii asigura pe cititori ca, desi acum este prea tarziu pentru el sa remedieze ordinea paginilor, este posibil ca ei, in cazul in care se obosesc, sa le reorganizeze in ordinea corecta pentru ei".Doar doi cititori au reusit sa rezolve misterul in anii 1930, S Sydney-Turner si W S Kennedy, fiecare castigand 25 de lire sterline.Apoi s-a crezut ca solutia a fost pierduta, insa in urma cu trei ani Laurence Sterne Trust a primit o copie a "The Torquemada Puzzle Book", iar curatorul Patrick Wildgust de la muzeul Shandy Hall a inceput sa lucreze pentru a o descoperi. Odata ce a reusit, provocarea a fost relansata toamna trecuta de Unbound, iar editura a oferit un premiu de 1.000 de lire sterline oricui o va putea gasi in decurs de un an.Editura a avertizat ca aceasta competitie nu este pentru cei "slabi de inger" si ca puzzle-ul este "fenomenal de dificil".John Finnemore, creator al programului "Cabin Pressure" de la Radio 4, a fost intre cei 12 participanti si singurul care a dat raspunsul corect. El a spus ca acesta a fost, de departe, "cel mai dificil puzzle pe care l-am incercat"."Prima data cand am deschis cutia, am concluzionat rapid ca ma depaseste si singurul mod in care as fi avut o sansa ar fi fost sa fiu, dintr-un motiv ciudat, prins in propria casa luni in sir, fara sa am unde sa ma duc si pe cine sa vad. Din pacate, universul m-a auzit", a spus Finnemore. El a adaugat ca a rezolvat misterul in patru luni. "Cum l-a rezolvat cineva inainte de internet nu imi pot imagina".Patrick Wildgust a confirmat ca solutia lui Finnemore este corecta.El insusi a inceput sa rezolve misterul rescriind intreaga carte, facand notite pentru fiecare referinta literara gasita, insa asta nu a functionat. Apoi a cautat exemplare ale cartii in biblioteci pentru a verifica daca vreuna contine marcaje care sa il ajute. Nu a fost cazul, insa, in final, a reusit sa gaseasca raspunsul."Urmarirea solutiei corecte pentru <