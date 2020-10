Record de contaminari cu noul Coronavirus in Croatia

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Unii minimizeaza efectele COVID-19, ceea ce duce la "nerespectarea masurilor de protectie, la comportamente iresponsabile, care pun in pericol atat sanatatea, cat si economia", a declarat Andrej Plenkovic in cadrul unei reuniuni a guvernului sau."Economia trebuie sa continue sa functioneze (...), dar pentru a asigura acest lucru, responsabilitatea individuala si disciplina fiecarui cetatean sunt esentiale".In primele luni ale pandemiei, Croatia a inregistrat mai putin de 100 de cazuri de contaminare pe zi, ajungand sa nu mai aiba aproape deloc la mijlocul lunii mai.Aceasta tendinta s-a inversat insa odata cu deschiderea frontierelor in aceasta vara intr-o tara unde turismul contribuie cu aproximativ o cincime la venitul national. Cu doar 4,2 milioane de locuitori, Croatia a anuntat joi un numar record de 542 de noi contaminari.In total, aceasta tara membra UE a inregistrat 19.000 de contagieri si 310 decese asociate noului coronavirus.Sute de proprietari de baruri si restaurante din Zagreb au tras obloanele joi timp de o ora pentru a cere ajutoare fiscale de la guvern si a avertiza cu privire pierderile masive de locuri de munca. In ultimele saptamani au avut loc proteste similare si in orasele croate de pe malul Adriaticii.La inceputul lunii septembrie, mii de oameni au manifestat la Zagreb impotriva restrictiilor impuse de guvern, considerand ca acestea le incalca libertatea.De la jumatatea lunii iulie, purtarea mastii a devenit obligatorie in transportul public, in magazine si toate serviciile unde se intra in contact cu clientii.Bosnia a raportat, de asemenea, un numar record de cazuri noi joi: 453.