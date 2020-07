"Scurtatura" gasita de romani in drumul spre Grecia: testul COVID facut in Bulgaria. "Rezultatele in engleza vin in 4 ore"

Un mesaj postat pe un grup de Facebook dedicat romanilor care-si fac vacantele in Grecia arata ca "testele se pot face in Bulgaria: in Sofia, Botevgrad, Sandanski. Am descoperit intamplator o clinica care face teste COVID cu rezultate in engleza in Sofia (in 4 ore) sau in Sandanski (48 de ore). Ideea este ca se pot la bulgari mai repede, fara programare si direct in enlgeza, nu expira pana la granita greaca. Pretul este de 120 de leva (n.r. - aproximativ 300 de lei) de persoana". Clinica in discutie se numeste Bodimed si are sedii in cele doua orase mentionate.Postarea a starnit zeci de comentarii ale unor romani care s-au interesat deja despre aceasta posibilitate si par a fi incercat sa ia legatura cu reprezentanti ai clinicii medicale.Un utilizator a postat un raspuns primit prin mail din partea Bodimed, potrivit caruia destinatarul este informat ca poate veni la clinica zilnic intre 10.00 si 14.00, ca rezultatul va sosi in 48 de ore si ca se poate plati cu cardul bancar.Grecia a impus incepand din 15 iulie obligativitatea prezentarii la granita terestra de la Kulata-Promachonas a unui document care sa ateste in cazul fiecarui turist ca nu sufera de COVID-19. Testul pentru noul coronavirus trebuie facut cu cel mmult 72 de ore inainte de prezentarea in punctul vamal.