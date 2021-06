Telescopul Hubble, oprit din functionare de aproape o saptamana. Explicatiile cercetatorilor

"Telescopul si instrumentele stiintifice sunt in stare buna", a precizat Agentia spatiala americana.Insa computerul care controleaza aceste instrumente "s-a oprit duminica, 13 iunie", in a doua parte a zilei, potrivit orei locale din Statele Unite . Un test pentru repornirea sa, realizat a doua zi, a esuat.Problema provine de la un modul de memorie deteriorat, potrivit primelor indicii. Incercarea de a comuta pe un modul secundar a esuat de asemenea.Sistemul acestui computer a fost dezvoltat in anii 1980. A fost imbarcat la bordul unui modul care a fost inlocuit in 2009 cu prilejul unei misiuni de mentenanta a telescopului.Hubble, lansat in 1990, a revolutionat astronomia si a bulversat viziunea noastra asupra Universului, realizand imagini cu sistemul solar, Calea Lactee si galaxii foarte indepartate.Un nou telescop spatial, James Webb, este preconizat sa fie lansat pe orbita la sfarsitul lui 2021. Prezentat precum ''fratele mai mare'' al telescopului Hubble, va oferi posibilitatea observarii Universului indepartat cu o precizie de neegalat.