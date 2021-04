Uniunea Europeana respinge decizia Rusiei de a califica publicatia independenta Meduza drept "agent al strainatatii"

Ce spune Ministerul rus al Justitiei

Desemnarea emisa vineri cere ca Meduza, un site reputat inregistrat in Letonia, sa se eticheteze ca atare, supunandu-l unui control guvernamental sporit."Respingem decizia autoritatilor ruse de a include site-ul Meduza pe lista 'agentilor strainatatii' ", a afirmat un purtator de cuvant al sefului diplomatiei UE, Josep Borrell, potrivit unui comunicat."Este extrem de ingrijorator faptul ca autoritatile ruse continua sa restrictioneze activitatea platformelor media independente, precum si a unor jurnalisti individuali si a altor actori media. Aceasta contravine obligatiilor internationale si angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului", a indicat sursa citata.Rusia a anuntat vineri seara ca a inclus media online Meduza pe lista "agentilor strainatatii", un statut controversat care implica ample obligatii administrative sub riscul unor amenzi grele, noteaza AFP.Intr-un comunicat, Ministerul rus al Justitiei a anuntat ca aceasta decizie "de aplicare a legii" a fost luata impotriva societatii, inregistrata in Letonia.Ministerul nu a furnizat motive pentru aceasta decizie. Pe site-ul sau, redactia Meduza a anuntat ca va face apel la decizie.Creata in Riga in 2014 de un grup de jurnalisti care au parasit Rusia, aceasta platforma media a devenit in cativa ani una de referinta pentru presa independenta rusofona, cu numeroase anchete si reportaje critice fata de autoritati.Redactia are corespondenti in Rusia si o versiune anglofona. Meduza urmarea cu atentie miscarea opozantului incarcerat Aleksei Navalnii.