Universitatea Yale, acuzata ca ii discrimineaza pe asiatici si albi la admitere

Universitatea Yale a fost notificata de Departamentul de Justitie al SUA ca a discriminat candidatii asiatici americani si albi carora le-a incalcat drepturile civile, acestia avand cu mult mai putine sanse la admitere decat studentii de culoare.Departamentul de Justitie sustine, intr-un comunicat publicat pe site, ca institutia de invatamant s-a bazat pe criterii rasiale atunci cand a primit studenti noi, in fiecare an. Majoritatea candidatilor, asiatici americani si albi, au avut sanse de 1/10 pana la 1/4 in comparatie cu afro-americanii, chiar daca aveau rezultate comparabile.Universitatea Yale a respins ''categoric'' aceste acuzatii, pe care le-a calificat drept ''nefondate''. ''Noi ne interesam de persoana in ansamblu cand alegem pe cine admitem'', a transmis universitatea, declarandu-se "mandra" de criteriile ei de selectie."Nu exista forma de discriminare rasiala pozitiva", a spus secretarul de stat adjunct al Departamentului pentru Drepturi Civile Eric Dreiband. "Impartirea ilegala a americanilor in categorii rasiale si etnice incurajeaza stereotipurile, resentimentele si divizarea'', a adaugat el.Desi Curtea Suprema a apreciat ca universitatile care primesc fonduri de la stat au libertatea de a-si alege candidatii in anumite conditii, Departamentul de Justitie isi mentine pozitia cu privire cu faptul ca la Yale au fost folosite criterii rasiale..Universitatea a luat in calcul rasa candidatilor in mai multe etape in procesul de admitere, ajungandu-se pana acolo incat au fost create si clase bazate pe apartenenta la o anumita rasa.Departamentul de Justitie i-a solicitat Universitatii Yale sa nu mai procedeze astfel in anul 2020-2021 si sa prezinte un plan prin care sa demonstreze prin care sa demonstreze ca a renuntat la astfel de practici.