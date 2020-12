Vaccinul Sputnik V are o eficienta de 91,4%, anunta dezvoltatorii rusi

Peste 100.000 de persoane au fost vaccinate, incepand din septembrie, in cadrul unei campanii in masa in Rusia Moscova a inceput sa distribuie, la inceputul lui decembrie, acest vaccin experimental rus in 70 de clinici din tara.Dintr-un numar de 22.714 de participanti la teste cu acest vaccin-canidat, 78 s-au imbolnavit de covid-19, au anuntat intr-un comunicat publicat luni cercetatori de la Centrul rus de cercetare Gamaleia si Fondul Suveran rus de Investitii Directe (RDIF), insarcinat cu dezvoltarea si comercializarea vaccinului la nivel mondial.Din totalul de 78 de cazuri de covid-19 inregistrate, 62 au primit un placebo, au anuntat cercetatorii.Fondul suveran rus anunta in noiembrie ca riscul infectarii cu covid-19 in randul personalor vaccinate cu Sputnik V este mai mic de 92%, fata de cele carora li s-a administrat un placebo."Cred ca vom putea vaccina majoritatea populatiei ruse in 2021", apreciaza, citat in comunicat, directorul Institutului Gamaleia Aleksandr Gintburg."Impartasim, bineinteles, rezultatul obtinut cu comunitatea stiintifica sivom fi fericiti sa discutam cu toti colegii interesati", afirma adjunctul directorului nstitutului, Denis Logunov.Rezultatele testelor urmeaza sa fie folosite in vederea depunerii unei cereri de autorizare de urgenta a Sputinik V in alte tari.Teste clinice ale vaccinului experiemtal rus sunt in curs, in prezent, in Belarus, in Emiratele Arabe Unite, Venezuela si India Rusia a anuntat luni ca a inregistrat in ultimele 24 de ore 27.328 de noi contaminari cu covid-19 si 450 de morti din cauza covid-19.