VIDEO Jacob Blake, tanarul impuscat in spate de un politist: "Ma doare sa respir, ma doare cand dorm, ma doare cand ma misc, cand mananc"

"24 de ore de durere, nimic altceva decat durere. Ma doare sa respir, ma doare cand dorm, ma doare cand ma misc, cand mananc", a afirmat Blake intr-un mesaj video postat in social media de avocatul Ben Crump.Blake, care are sase copii, a precizat ca are spatele si stomacul "capsate". El le-a cerut celor care il privesc sa fie uniti si sa ajute oamenii, pentru ca nu se stie cand suferi o pierdere."Viata voastra, si nu doar viata voastra, picioarele voastre, ceva de care aveti nevoie pentru a va deplasa si a merge inainte in viata, vi se pot lua intr-o clipa. Stati uniti, faceti ceva bani, faceti totul mai usor pentru oamenii nostri acolo, pentru ca s-a irosit atat de mult timp!".Jacob Blake a fost ranit grav, la 23 august, la Kenosha, cand politistii au incercat sa-l aresteze. In timp ce tanarul intra in masina sa, unul dintre agenti a deschis focul, impuscandu-l de sapte ori in spate, de aproape, potrivit unei inregistrari video a scenei.Imaginile au ajuns in social media si au declansat numeroase proteste. Politistii implicati in incident sunt acum in concediu administrativ. Niciunul dintre ei nu a fost pus sub acuzare. Autoritatile afirma ca in masina lui Blake s-a gasit un cutit, dar nu precizeaza daca barbatul avea in mana cutitul in momentul in care a fost impuscat.Barbatul care a filmat incidentul, Raysean White, spune ca l-a vazut pe Blake in conflict cu cei trei politisti si i-a auzit pe acestia din urma strigand: "Lasa cutitul! Lasa cutitul!", inainte de impuscaturi. El a precizat insa ca nu a vazut niciun cutit in mainile lui Blake.Blake, pe numele caruia exista un mandat de arestare in momentul in care a fost impuscat, a pledat nevivnovat, vineri, la acuzatiile ca ar fi agresat sexual o femeie in luna mai. Blake a fost audiat prin videoconferinta, de pe patul de spital.