VIDEO Mesajul disperat al unui barbat prins 10 ore sub daramaturi, pe care l-a inregistrat pentru sotia sa: "Daca nu voi supravietui, este gestul de adio"

"Daca voi supravietui, voi fi recunoscator Domnului. Daca nu voi supravietui, acesta este un gest de adio. M-am adapostit sub pat. Acest peret s-a prabusit pe o parte. Piciorul meu este blocat de doua ore", spune Khalid Khan in filmarea transmisa de BBC , cu ochii inlacrimati si trupul acoperit de praf.Zeci de buldozere s-au aflat la fata locului pentru a-i salva pe oameni de sub daramaturi.Peste 40 de persoane au fost ucise cand cladirea s-a prabusit la 21 septembrie, in timp ce alte cel putin 20 de persoane au fost salvate."Dumnezeu mi-a dat o noua viata. Nu eram sigur ca voi supravietui. Asa ca am inregistrat videoclipul pentru sotia mea", a spus barbatul dupa ce pompierii l-au scos teafar de sub daramaturi.Prabusirea cladirilor nu este un fenomen neobisnuite in India , mai ales in timpul musonului.