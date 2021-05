Reactia Hamas dupa uciderea unor comandanti ai gruparii si doborarea unui bloc turn din Gaza. Zeci de rachete trase spre Israel

Potrivit oficialilor, cel putin 65 de persoane din Gaza, inclusiv 14 copii, si sapte din Israel au fost ucise.Luptele au izbucnit dupa saptamani in care tensiunile au crescut intre israelieni si palestinieni, in Ierusalimul de Est, care au culminat, weekendul trecut, cu ciocniri de strada.Violentele din zonele israeliene cu populatie evreiasca si araba s-au soldat miercuri seara cu aproximativ 375 de arestari, a transmis politia israeliana, iar 36 de ofiteri au fost raniti.Presa locala a scris ca mai multi evrei, dar si arabi au fost atacati de grupuri, unele extremiste, in orase israeliene.Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care a tinut un discurs miercuri noapte, a spus ca planuieste sa trimita armata pentru a ajuta politia sa mentina ordinea in orasele in care au loc violente.Netanyahu a descris atacurile din ultimele zile drept "anarhie"."Nimic nu poate justifica un grup arab atacand evrei si nimic nu poate justifica un grup de evrei atacand arabi", citeaza Times of Israel.Militantii palestinieni lanseaza rachete spre Israel incepand de luni noapte, iar Israelul a raspuns lovind tinte din teritoriu. Sute de atacuri aeriene si lansari de rachete au fost desfasurate pana acum.Ministerul Sanatatii din Gaza, condus de Hamas, a anuntat ca mai mult de 360 de oameni au fost raniti, de la inceputul acestui conflict, si ca 65 au fost ucisi.Netanyahu a spus ca guvernul sau se va folosi de toata puterea pe care o are pentru a proteja Israelul de inamicii din afara tarii si de revoltele din interior.Autoritatea Palestiniana a condamnat "agresiunea militara" a Israelului. Intr-un mesaj publicat pe Twitter , a fost precizat: "Asta traumatizeaza o populatie de 2 milioane de oameni deja asediata".Miercuri, militantii din Gaza au spus ca au lansat 130 de rachete in Israel, ca raspuns la un raid aerian al care a distrus blocul turn al-Sharouk din Gaza City.Turnul, a treia cladire inalta distrusa in ultima saptamana de atacurile aeriene, gazduia al-Aqsa TV, statie condusa de Hamas.Israelul a anuntat ca a ucis oficiali Hamas in Gaza si ca a tintit unitati din care erau lansate rachete. Hamas a confirmat ca un comandat si alti lideri au fost ucisi.Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au anuntat miercuri ca atacurile lor aeriene asupra Fasiei Gaza au fost cele mai mari de la conflictul din 2014.Rezidentii au fost avertizati sa evacueze cladirile inainte de sosirea avioanelor de lupta. Totusi, au fost inregistrate victime in randul civililor.Milioane de israelieni s-au aflat in adaposturi antiaeriene, miercuri seara, potrivit IDF, dupa ce sirenele au anuntat atacul cu rachete in intreaga tara.Joi dimineata, IDF au transmis ca aproximativ 1.500 de rachete au fost lansate din Gaza asupra oraselor israeliene de cand ostilitatile au escaladat la inceputul acestei saptamani.