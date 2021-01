Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, preia puterea in parlament. Opozitia s-a reunit intr-o adunare paralela

In pofida unui absenteism record de 70% si respingerii rezultatelor alegerilor de catre o buna parte din comunitatea internationala, deputatii Partidului Socialist Unificat al Venezuelei (PSUV) si ai aliatilor sai ocupa acum 256 dintre cele 277 de locuri din parlamentul unicameral.Insotiti de o puternica prezenta politista, ei au intrat marti in sala parlamentului agitand portrete ale eroului revolutionar Simon Bolivar (1783-1830) si ale defunctului presedinte venezuelean Hugo Chavez (1999-2013), care au fost agatate apoi pe peretii institutiei.In paralel, Adunarea Constituanta, formata din sustinatori ai puterii si menita din 2017 sa neutralizeze deciziile parlamentului ce se afla pana acum in mainile opozitiei, si-a incetat marti activitatea.Nicolas Maduro s-a declarat "foarte optimist" in ceea ce priveste "un dialog incluziv, cu toata tara".Recunoscut de peste 50 de tari drept presedinte interimar al Venezuelei, liderul opozitiei Juan Guaido a promis ca va rezista si va asigura continuitatea lucrarilor parlamentului ales in 2015 pana la organizarea de "alegeri prezidentiale si legislative libere".Marti, parlamentul aflat la sfarsit de mandat s-a reunit la Caracas intr-un loc ce nu a fost divulgat "din ratiuni de securitate" si Juan Gaido a depus din nou juramantul in calitate de presedinte al Adunarii.Secretarul de stat american Mike Pompeo a anuntat imediat intr-un comunicat ca SUA nu recunosc noul parlament rezultat in urma unor "alegeri frauduloase" si continua sa-l considere pe Juan Guaido "presedintele legitim" al Venezuelei.Columbia, Brazilia , Uruguay, Costa Rica si Panama au anuntat de asemenea ca nu recunosc noul parlament. "Vom continua sa conlucram" cu Guaido, a notat pe Twitter ministrul brazilian al afacerilor externe Ernesto Araujo.Presedintele american aflat la sfarsit de mandat Donald Trump a fost principalul aliat al lui Guaido. In timpul administratiei sale, Casa Alba a impus sanctiuni economice aspre impotriva Venezuelei, printre care un embargo petrolier care sa forteze inlaturarea de la putere a lui Maduro.La randul sau, liderul socialist a lansat deja mai multe apeluri la dialog catre viitorul locatar de la Casa Alba, presedintele democrat Joe Biden Grupul de la Lima, format din tari care nu recunosc puterea lui Nicolas Maduro, a afirmat marti, intr-o declaratie semnata de Brazilia, Columbia, Canada si alte noua tari din regiune, ca nu recunoaste regimul chavist si il sustine pe Guaido. "Indemnam comunitatea internationala sa se ralieze nerecunoasterii si respingerii acestei Adunari Nationale ilegale si sa sustina eforturile pentru restabilirea democratiei" in Venezuela , se spune in text.Intr-o tara sufocata de o inflatie galopanta, paralizata de interminabile cozi la benzina, excedata de pene de curent si penurii de apa, Juan Guaido a pierdut sustinerea populara de care se bucura in 2019, potrivit AFP. Consultatia simbolica pe care el a organizat-o dupa alegerile boicotate din decembrie nu a reusit sa resusciteze o opozitie dezamagita de incapacitatea lui Guaido de a-l inlatura de la putere pe Maduro, puternic sustinut de armata.In opinia directorului Centrului de studii politice a Universitatii catolice, Andres Bello, dualitatea prezidentiala nu va continua mult timp, cu atat mai mult cu cat Maduro va utiliza restrictiile legate de pandemia de COVID-19 pentru a sufoca orice manifestatie, cum a facut in 2020.Amenintari cu arestarea planeaza deja la adresa lui Guaido, care a exclus cu toate acestea orice exil.