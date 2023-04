Venezuela suspenda expulzarea diplomatilor americani in vederea unor negocieri

Venezuela si-a suspendat expulzarea diplomatilor americani, a anuntat Ministerul de Externe, relateaza DPA.

Diplomatii care nu au parasit tara pot ramane la Ambasada Statelor Unite la caracas, a anuntat sambata, intr-un comunicat, Ministerul venezuelean de Externe.

Caracasul anunta ca negocieri au loc in vederea infiintarii unui Birou insarcinat cu interesele americane in Venezuela si ca va permite unor membri ai personalului ambasadei americane sa ramana in tara pe timpul acestor negocieri in curs.

Negocierile cu privire la sectia cu privire la interese au un termen-limita de 30 de zile, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord, personalul ambasadei urmeaza sa paraseasca tara, se precizeaza in comunicat.

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dat Washingtonului termen 72 de ore sa-si retraga diplomatii din tara.

Maduro a anuntat miercuri ca Venezuela isi intrerupe relatiile diplomatice cu Statele Unite, dupa ce Guvernul presedintelui american Donald Trump l-a recunoscut pe presedintele Adunarii Nationale (Parlament) venezuelean Juan Guaido drept presedinte intermar.

Departamentul de Stat american a dispus ca angajatii "neesentiali" ai Guvernului american sa paraseasca Venezuela, dupa ce Maduro a anuntat termenul-limitade 72 de ore. Cativa diplomati au ramas la misiunea americana in Caracas.