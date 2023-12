Sfaturile primite de un tânăr care și-a dorit să investească 3000 de euro fără mari bătăi de cap: ”Exemplu de cum am înmulțit de peste patru ori banii”

Un tânăr care a reușit să economisească 3000 de euro se adresează pe Facebook celor care îl pot ajuta cu un sfat privind o investiție ”care să nu-i dea mari bătăi de cap”, dar care să-l ajute să sporească mica avere.

Bărbatul susține că este conștient că nu este o sumă mare, dar nici nu vrea ca banii să se devalorizeze în timp din cauza inflației, motiv pentru care așteaptă idei constructive de la cei care îi pot oferi așa ceva.

Salut,

Am nevoie de un sfat. Am pus 3000 euro deoparte și îmi doresc să fac ceva cu ei, să nu ajung în situația că s-au devalorizat din cauza inflației. Întrebarea este: i-aș putea investi în ceva care să nu îmi dea mari bătăi de cap? Aștept câteva " target="_blank" rel="nofollow">idei. Știu că nu sunt mulți bani pentru unii, dar decât să faceți miștouri, aștept câteva idei constructive. Mulțumesc anticipat celor care vor veni cu idei productive!”, este mesajul tânărului care a postat anonim pe un grup de mici antreprenori.

Mulți dintre oamenii de bine care au sărit în ajutorul tânărului l-au sfătuit să investească în educația lui sau să plătească un consultant financiar. Alții au fost de părere că banii economisiți ar fi suficienți pentru a investi în aur și argint, la bursă sau în titluri de stat.

”Titluri de stat în lei sau euro (că tot aveți euro), sunt neimpozabile și garantate 100% de stat, apoi pentru randament mai bun BT Asset Management, cu grade diferite de risc. Bafta”, a fost sfatul unui membru al comunității de mici antreprenori.

”Banii neinvestiți se devalorizează! Eu i-aș investi în aur sau în argint! Randamentul nu este foarte mare, dar este o investiție sigura. Succes”, este sfatul altuia.

”Investește la bursă, BVB sau un alt broker. Fa-ți un plan, investește 1000 de euro prima luna în 2,3 companii în care ai tu încredere, analizează evoluția lor și următoarele luni investește suma rămasă treptat în funcție de cum crezi că evoluează lucrurile. Ideea este să te documentezi foarte bine înainte de a începe acest domeniu sau să discuți cu cineva care stăpânește bine acest domeniu, nu mă refer la toți băieții de pe net care garantează profituri uriașe într-un termen super scurt”, argumentează altcineva.

”(…) Mă uit în urmă. În ziua când a început lockdownul, acum 3 ani jumătate, aurul era 47 euro gramul. Acum 32 luni era 55 euro gramul. Iar inflația OFICIALĂ era peste 15% PE AN. Dacă adaug 10% comisionul de răscumpărare, văd pierderea. Da, din 6 oct până azi aurul a crescut cu încă 6 euro per gram, dar e posibil să mai scadă 1-2 euro zilele astea... Care e afacerea? În 3 luni, poți DUBLA banii indiferent de mica afacere pe care o faci, ceea ce la aur nu se întâmplă”, este de părere alt membru al grupului.

”Fără a investi în educație autentică, riscul să o dai în bară e maxim. Hai să nu-i zicem educație, să-i zicem mentorat. Așa funcționăm. Ori învățăm de la cei mai buni ca noi, ori credem că le știm pe toate până când o dăm în bară...”, susține altul.

Printre puținii care i-au oferit tânărului un sfat practic pentru a-și înmulți banii a fost un bărbat care a explicat cum procedează el atunci când reușește să economisească. Acesta a precizat că este totuși nevoie de puțină îndemânare și de timp.

”În afara de bursă nu prea ai ce sa faci cu 3000 de euro. O soluție ar fi (dar îți trebuie timp și pricepere) să cauți diverse "obiecte" (biciclete, articole de mobilier, trotinete, laptopuri, etc etc) cu mici defecte, la prețuri de nimic (cauți să ajuți oamenii să scape de ele practic, cu atât mai bine), repari/restaurezi și vinzi la prețul pieței. Eu mai fac asta ocazional, când mai pică câte ceva. Intra pe OLX, marketplace și cauta ieftinituri, ce crezi că ar avea potențial și la preț bun, sună și mai negociaza un -10% să te scoți cu transportul și aia e. Chiar acum o luna și ceva am găsit o trotinetă electrică cu 200 lei defect, în bazar. Când am ajuns acasă și m-am înfipt în ea, am descoperit ca avea un fir topit. L-am schimbat și era trotineta ca nouă. Am vândut-o săptămâna trecuta cu 850lei. Bani de buzunar. Succes!”, a fost îndemnul unui alt membru al grupului care a și venit ulterior cu un argument al succesului său:

”Doar pentru că studiezi un anumit domeniu nu îți garantează ca vei avea și succes, mai presus de atat, dacă nu te pasionează acel domeniu, eșecul așteaptă cuminte în fața ușii și așteaptă doar să o deschizi. În comentariul inițial am dat exemplu de cum am înmulțit de peste patru ori banii dați pe o trotinetă și asta fără prea mult efort”, a concluzionat acesta.