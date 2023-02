Elena Udrea vrea să scape de sechestrul pe bani, Ioana Băsescu a răspuns acuzațiilor fostului iubit. Ultimul termen în Dosarul Campaniei din 2009

Elena Udrea și Ioana Băsescu au avut joi, 16 februarie, strategii diferite de apărare la ultimul termen din Dosarul Campaniei din 2009: prima a cerut încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei, pe când a doua a cerut achitarea și a avut ocazia să răspundă acuzațiilor pe care i le-a adus fostul iubit, Giovanni Francesco. Acesta declara în fața judecătorilor anul trecut, cu subiect și predicat, că Ioana Băsescu i-a cerut să „spele” prin firmele lui banii pentru campania lui Traian Băsescu.

Cum Înalta Curte a respins cererea DNA de suspendare a procesului până la soluționarea scandalului prescripţiei pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene, noua miză în proces este legată de confiscarea specială a averilor.

Dezbaterile finale din Dosarul campaniei din 2009 – în care Elena Udrea a primit 8 ani pe fond, iar Ioana Băsescu 5 ani – au început chiar cu problema confiscării speciale. Avocații Elenei Udrea au cerut sesizarea Curții Constituționale cu o excepție de neconstituționalitate legată de legislația specială a acestei măsuri asiguratorii, arătând că în caz de constatare a prescripţiei și de încetarea a procesului penal, instanța ar trebui să dispună, automat, și ridicarea sechestrelor.

Potrivit legii, atunci când instanța constată intervenția prescripţiei, judecătorul lasă nesoluționată latura civilă a procesului penal în ideea că acțiunea va fi continuată în civil de către cei care se consideră păgubiți. Pentru același argument, instanțele mențin măsurile asiguratorii.

În acest dosar instanța de fond a dispus, în cazul Elenei Udrea, pe lângă condamnarea de 8 ani de închisoare, și „confiscarea sumelor de 691.029,63 lei şi 918.864 lei ce au făcut obiectul luării de mită”, potrivit hotărârii din data de 02.03.2021.

„Menţine măsura asiguratorie instituită asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpatei Udrea Elena Gabriela, măsura dispusă prin ordonanţa nr.121/P/2015 din 16.03.2017 a DNA”, se mai arată în respectiva decizie.

În prezent, Elena Udrea nu vrea doar încetarea procesului penal, ci vrea să scape și de sechestru.

„Consider că este absurd să dispui confiscarea unor sume de bani pentru fapte cu privire la care nu s-a constatat în mod definitiv că s-au petrecut”, a spus Elena Udrea.

La rândul lor, avocații au arătat că vinovăția unei persoane se stabilește numai prin hotărâre definitivă, astfel că, în lipsa unei soluții de condamnare nu se poate dispune confiscarea specială care, arată ei, „echivalează cu o pedeapsă”.

DNA cere pedepse maxime pentru Elena Udrea și Ioana Băsescu

Procurorii DNA au cerut, inițial, suspendarea procesului în care Elena Udrea a primit pe fond 8 ani de închisoare, iar Ioana Băsescu 5 ani de închisoare, până când CJUE va tranșa dacă deciziile CCR pe tema prescripției pot fi ignorate sau nu de către judecătorii români.

Cererea a fost respinsă, astfel că procurorii au cerut magistraților de la Înalta Curte să lase neaplicată decizia CCR pe tema prescripţiei, potrivit deciziei CJUE din data de 21 decembrie 2021 pronunțată în legătură cu Gala Bute, dosarul pentru care Udrea este în prezent în închisoare. În respectiva deciziei, judecătorii europeni au transmis magistraților români că pot ignora deciziile CCR și pot aplica direct dreptul european atunci când astfel de hotărâri creează „un risc sistemic de impunitate”.

„Aveți în vedere schema infracțională complexă, Elena Udrea fiind creierul acesteia. Inculpații au săvârșit infracțiunile din cele mai înalte funcții publice și au urmărit sprijinirea lui Traian Băsescu la alegerile din 2009 în vederea consolidării propriilor cariere, ceea ce s-a și întâmplat. Inculpata Ioana Băsescu, după începerea anchetei, a făcut tot posibilul pentru îngreunarea aflării adevărului. Giovanni Francesco (n.r. – fostul iubit al Ioanei Băsescu) a avut tehnică de ascultare, iar inculpata inițial l-a suspectat, apoi l-a tras de haine să vadă dacă are microfoane. În cazul inculpatei Elena Udrea, acesta a fugit de 2 ori din țară, odată în 2018 – iar instanța a fost nevoită să dispună efectuarea unor comisii rogatorii – și a doua oară în 2022. Din punctul nostru de vedere, dacă nu o prindeau a doua oară era mai bine, că nu mai ținea procesul pe loc”, a arătat procuroarea de ședință a DNA.

Elena Udrea a solicitat încetarea procesului penal ca urmare a intervenției prescripţiei, pe când Ioana Băsescu a spus că vrea să se judece în continuare și a solicitat achitarea.

Cum a răspuns Ioana Băsescu acuzațiilor aduse de fostul iubit

Ioana Băsescu a dat și o scurtă declaraţie în fața instanței de apel, în care a făcut precizări cu privire la acuzațiile procurorilor DNA, dar mai ales ca răspuns la cele susținute de fostul ei iubit, Giovanni Francesco.

Ioana Băsescu: Știu pentru ce am fost trimisă în judecată, însă nu recunosc săvârșirea faptelor. Mă consider nevinovată. Mențin declarația dată în fața instanței de fond.

Nu am instigat la spălare de bani în legătură cu contractele deoarece nu am știut de existența lor. Nu eram persoană de decizie în societate, prin urmare nu știam care este obiectul de activitate al societății și cu ce societăți se încheie contracte. În legătură cu instigarea la spălare de bani cu privire la excursia în Cuba, nu am instigat. Mai fusesem de 10 ori în Cuba.

Judecătoare: De 10 ori? V-a plăcut!

Ioana Băsescu: Nu, am avut un contract de colaborare acolo. De acea dată decizia a aparținut domnului Francesco. Poate că ar fi de interes și precizarea cu privire la suma de 200.000 euro. Domnul Francesco mi-a spus că suma era rămasă din activitatea lui din campania electorală. Suma despre care vorbea doamna Rădulescu (n.r.- martor în dosar) este din împrumutul pe câte eu i l-am dat domnului Francesco atunci când și-a deschis televiziunea.

Giovanni Francesco: „Ea mi-a cerut să fac plăți nereale în campania din 2009”

Reamintim că Giovanni-Mario Francesco, fostul iubit al Ioanei Băsescu, a relatat pe 20 ianuarie 2022, atunci când a fost audiat la proces, că în 2009 fiica cea mare a fostului președinte i-a cerut să facă plăți nereale prin firma lui pentru ca banii să ajungă în campania pentru alegerile prezidențiale.

Francesco a spus că el îl susținea pe Traian Băsescu deoarece era tatăl iubitei lui, că toată lumea spunea că va pierde cursa pentru cel de-al doilea mandat, dar că ideea cu plățile nereale a venit de la Ioana Băsescu.

Giovanni Francesco: Este adevărat că mi-a cerut să ajut campania de la alegerile din 2009 și mi-a solicitat să fac încasări și plăti unele nereale, pentru servicii care nu s-au prestat.

Judecătoare: Cam câte, așa?

Giovanni Francesco: Două-trei.

Judecătoare: Tot atunci a fost și treaba aia cu excursia în Cuba?

Giovanni Francesco: În 2010 a fost. Urma să plecăm într-o vacanță și a fost achiziționată, dar nu mai știu cum s-a întâmplat. Mențin inclusiv afirmația de la fila nr 4 din 25.11.2015. Cred că eu am avut inițiativa de a merge și Gheșa Adrian în Cuba ci noi. Era amic comun, al Ioanei Băsescu și al meu. Eu am plătit pentru Gheșa și după aia el mi-a dat banii. Nu mai știu cum a fost retrasă suma de 51.000 de lei, dacă sau când.

Judecătoare: S-a vorbit că făceați transferuri.

Giovanni Francesco: S-a întâmplat că eu să fac transferuri din contul Music Chanel în contul personal de mai multe ori. Exista un contract de împrumut prin care eu credităm Music Chanel. Sumele de bani retrase au fost folosite în casă cu Ioana Băsescu. Trebuie să spunem că parte din sume. Am mai folosit și eu personal. Așa cum am declarat și anterior la DNA: am avut încredere în Ioana Băsescu și semnăm contractele făcute de această pentru că avea specialitate juridică. În principiu Ioana Băsescu știa de unde vin banii în cele 2 societăți. Împreună cu Emilia Ivan, Ioana Băsescu m-a ajutat cu partea financiar contabila pentru că eu nu mă pricepeam.

Ce spun procurorii DNA despre rolul lui Giovanni Francesco în dosar

Conform DNA, la data de 1 iulie 2009, Giovanni-Mario Francesco, acționând în calitate de administrator şi unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală şi punerea la dispoziție de echipamente şi aparatură audio-video.

Conform contractului, în schimbul acestor servicii, societatea administrată de Giovanni-Mario Francesco a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 lei.

Veniturile şi taxa pe valoarea adăugată colectată nu se regăsesc în declarațiile fiscale iar impozitele corespunzătoare nu au fost plătite către bugetul de stat.

Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei şi impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei).

Procurorii afirmă că, la instigarea Ioanei Băsescu, suma astfel obţinută a fost folosită de Giovanni-Mario Francesco pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfăşurată în cursul anului 2009 pentru alegerea preşedintelui României.

Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienţei infracţionale a banilor.

În plus, în perioada octombrie - noiembrie 2009, Ioana Băsescu l-a determinat pe Giovanni-Mario Francesco să realizeze operaţiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea candidatului Traian Băsescu.

Transferurile au fost intermediate de Elena Udrea şi Ioana Băsescu, care i-au comunicat lui Giovanni-Mario Francesco datele societăţilor către care urmau să fie efectuate plăţile.

Pedepsele pe fond în Dosarul campaniei din 2009

Pe data de 2 martie 2021, Elena Udrea a primit la Curtea de Apel București o pedeapsă de 8 ani de închisoare cu executare, în timp de Ioana Băsescu a primit 5 ani.

Consultantul politic Dan Andronic a fost singurul achitat.

Alte condamnări din dosar:

Gheorghe Nastasia (fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani pentru luare de mită;

(fost secretar general al Ministerului Dezvoltări) - 6 ani pentru luare de mită; Victor Tarhon (fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mită;

(fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea) - 4 ani cu suspendare pentru luare de mită; Ioan Silviu Wagner (director general al companiei Oil Terminal) - 3 ani cu suspendare pentru delapidare.

În iulie 2017, DNA i-a trimis în judecată pe Elena Udrea, Ioana Băsescu şi pe jurnalistul Dan Andronic în dosarul privind finanţarea campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din 2009:

Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltării Regionale şi Turismului, implicată direct în campania lui Traian Băsescu, candidat la alegerile prezidenţiale din 2009, a fost trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la luare de mită (două fapte) şi spălare a banilor (cinci fapte).

În acelaşi dosar, Ioana Băsescu, notar public, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, este acuzată de instigare la delapidare şi instigare la spălarea banilor, iar Dan Andronic - de mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

În dosar mai sunt judecaţi Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltării, Victor Tarhon, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, Ioan Silviu Wagner, la data faptei director general al companiei Oil Terminal.

Ce au reţinut procurorii DNA în rechizitoriu

Procurorii susţin că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracţiuni de corupţie, delapidare şi evaziune fiscală, care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campanie.

„Legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidaţi şi, din această poziţie, coordona atât achiziţiile de servicii de campanie, cât şi persoanele care au acţionat ca intermediari pentru plăţile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societăţile prestatoare”, susţin procurorii.

Remiterea foloaselor infracţionale s-a disimulat prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afişe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole şi prestarea de servicii de consultanţă, mai arată DNA.

